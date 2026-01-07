Sánchez pidió ayuda a Ábalos para asegurar el liderazgo de Morant en el PSPV: "Sabes que te quiero como un amigo"

Pedro Sánchez pidió ayudar a José Luis Ábalos para asegurar el liderazgo de Diana Morant al frente del PSPV. Así se desprende de unos mensajes de whatsapp intercambiados entre el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE y su ex mano derecha en el partido durante el mes de enero de 2024, cuando el liderazgo al frente de la federación valenciana de los socialistas todavía estaba en disputa entre Morant, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, a quien apoyaba el exministro tal y como queda demostrado por los mensajes publicados este miércoles por Voz Populi.

"Hola, José Luis, no sabía que ibas a apoyar a Alejandro Soler. Un saludo", señala uno de los mensajes enviados por Sánchez a Ábalos el 26 de enero de 2024 desvelados este miércoles por Voz Pópuli. Es el inicio de una conversación que versa sobre la situación orgánica del PSPV y la posible influencia del exministro en la que fue su federación. "Me queda poco con qué ayudar y la gente se ha repartido. Pero de todo lo que puedo informar y opinar siempre le di cuenta a Santos", le contesta Ábalos refiriéndose al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

Recreación del intercambio de mensajes entre Sánchez y Abalos el 26 de enero de 2024. / Í. Roy

Ábalos entonces había perdido una parte importante del poder orgánico que había logrado acumular en su trayectoria interna dentro del PSPV. Sin embargo, queda patente que todavía contaba con un grupo lo suficientemente nutrido (destacaban cargos como el alcalde de Almussafes) como para que el presidente del Gobierno se preocupe por cómo podía influir en unas hipotéticas primarias (que no se llegaron a celebrar) para las que había ungido a una de sus ministras.

Es por ello que inmediatamente después el presidente del Gobierno le indica que es "un error" ese apoyo a Soler así como "especular, como como eseprecula (sic) a quien apoyas, que no duraré hasta el 2027", en referencia a unas supuestas declaraciones del dirigente alicantino de las que a Ábalos no le "consta" que haya dicho eso. "Y él siempre ha estado dispuesto a apoyar a Diana", añade el entonces diputado socialista. "En fin, no mareemos", le replica Sánchez ante lo que Ábalos indica que Cerdán le ha dicho que le llamara al día siguiente. "Vamos a ver en qué se puede ayudar", agrega el exministro.

Tras ese mensaje, en el que muestra su predisposición a ayudar, el presidente del Gobierno le indica: "Es lo mejor, José Luis. Sabes que te quiero como un amigo. Pero más allá de eso, en lo político debemos estar unidos". "En eso siempre he estado, pero has de saber que nadie me ha pedido ningún tipo de ayuda", responde de nuevo el exministro. Es entonces cuando Sánchez le da la petición directa de ayuda. "Ok, pues te la pido yo", indica el líder socialista a lo que Ábalos responde con un "Jejeje" y una emoticono de una cara sonriente. "Pues eso", sentencia Sánchez.

Un mes antes de su salida del partido

La conversación se da el 26 de enero, esto es, cuando hay tres candidaturas encima de la mesa para dirigir el PSPV. Esta situación, sin embargo, se acabará resolviendo cuatro días después en un encuentro entre los tres aspirantes (Morant, Bielsa y Soler) en Ferraz del que saldrá el apoyo de los dos últimos a la ministra de Ciencia para convertirse en la nueva secretaria general, una responsabilidad que ha mantenido desde entonces y que revalidó un año después en el congreso de enero del año pasado en València.

Los mensajes de Sánchez muestran la cercanía con quien había sido su mano derecha en el partido y el Gobierno. Son, además, apenas un mes antes de que Ábalos fuera suspendido de militancia y expulsado al Grupo Mixto en el Congreso por la irrupción del caso Koldo. Ábalos mantiene casi dos años después su escaño, que obtuvo como número dos de la lista del PSPV en la provincia de Valencia en las elecciones del 23 de julio de 2023, pese a estar en prisión preventiva, aunque el Congreso ya trabaja para quitarle sus prerrogativas como parlamentario.