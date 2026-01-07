El PP rechaza hablar "bilateralmente" con el Gobierno sobre la nueva financiación mientras Sánchez negocie con ERC

El Partido Popular (PP) rechaza una negociación "bilateral" o a "puerta cerrada" con el Gobierno sobre la renovación pendiente del sistema de financiación autonómica mientras Pedro Sánchez negocie sobre el mismo con ERC, como hará este jueves con el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, en el encuentro que este anunció en una entrevista reciente con EL PERIÓDICO. Así lo manifestó en la primera rueda de prensa del año en la sede de Génova el vicesecretario de Hacienda del primer partido de la oposición, Juan Bravo, quien se empleó a fondo en precisar que en todo caso la negociación la harán los consejeros de Hacienda de los gobiernos autonómicos del PP (la mayoría de los diecisiete ejecutivos regionales) en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero no el PP de tú a tú con el Ejecutivo.

El responsable de los asuntos fiscales del PP, que fue consejero de Hacienda en la Junta de Andalucía, sintetizó así su posición: "A puerta cerrada no. Una reunión multilateral y con trasparencia, para que todos ustedes puedan conocer lo que se negocia. Si me plantea si nos vamos a reunir a puerta cerrada la respuesta es no. Los presidentes autonómicos y los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas son los responsables del sistema de financiación de las comunidades autónomas, y son los que se han manifestado reiteradamente, y los que han pedido un nuevo sistema de financiación". E insistió, a la pregunta de uno de los informadores: "Si lo que me pregunta es: '¿se van a reunir a puerta cerrada para negociar cada uno lo suyo?', ¡que nosotros no somos ERC!", exclamó.

Bravo aseguró que en ese CPFF se podría avanzar viendo "los puntos de acuerdo y de desacuerdo", si bien afeó a la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, que "jamás contestó" la propuesta realizada por esos consejeros populares. "No para de repetir que no hay propuesta del Partido Popular. Es pública, ella la tiene, se le mandó al día siguiente, jamás contestaron, ni para bien ni para mal", sentenció al respeto.

El vicesecretario de Hacienda de la dirección de Alberto Núñez Feijóo dejó claramente establecido que "en ningún caso podemos estar de acuerdo con lo que va a hacer Sánchez, porque no lo va a hacer otra persona, sino Sánchez y María Jesús Montero, de dar una financiación singular a un territorio rompiendo el principio de igualdad, para darle aquello que piden unas personas, que no un territorio, sino unas personas de ERC para asegurarse de que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España y que Illa siga siendo presidente de la Generalitat de Cataluña", concluyó en relación al acuerdo de investidura de Salvador Illa en 2024 con ERC, que contemplaba un sistema de concierto económico para Catalunya.

Bravo abogó por renovar el sistema de financiación autonómica, caducado desde hace una década, y arremetió contra el PSOE blandiendo su programa electoral de las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023. "Miren ese documento, a ver si en algún momento habla de financiación singular, de condonación, de Agencia Tributaria independiente... o al revés, o encuentran multilateralidad, hablan de que se hará en el plazo de un año..." aseguró, recordando incluso que nada más llegar al Gobierno en 2018, después de la moción de censura contra Mariano Rajoy, la propia Montero prometió que esa renovación del sistema, que data del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, sería "una prioridad".