Caso Koldo
El abogado de Ábalos propuso a Armengol, Torres y Marlaska como testigos en el primer juicio del caso Koldo antes de renunciar a su defensa
El exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista deja el trabajo hecho y presenta un extenso escrito que incluye una pericial que cuestiona la auditoría de Óscar Puente sobre las mascarillas en Transportes
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, junto con los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska aparece en la lista de testigos que el abogado Carlos Bautista incluye en el escrito de defensa que ha presentado en favor de José Luis Ábalos antes de renunciar a su defensa, según el documento al que ha tenido acceso El PERIÓDICO. Está por ver si el nuevo letrado que asuma la representación del exministro en la primera pieza que llegará a juicio del caso Koldo hace suyas estas peticiones o bien renuncia a ellas por elegir una estrategia de defensa diferente.
A la extensa lista de personajes propuestos por el hasta este miércoles representante legal del exministro socialista en prisión --que ha renunciado a seguir con la defensa por motivos económicos-- se suman la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chinano, y los exjefes de Gabinete en Hacienda e Industria Carlos Moreno y Juan Ignacio Díaz Bidart, además de Carmen Pano, la empresaria de Hidrocarburos que dijo haber llevado en 90.000 euros en efectivo a la sede de Ferraz.
El letrado, integrante del bufete Chabaneix, empezó a defender al exministro a mediados del pasado mes de octubre, después de que éste rompiera con su anterior abogado José Aníbal Álvarez. Antes de oficializar su renuncia a seguir representando a Ábalos presentó en el Supremo tanto su escrito de defensa de cara al juicio que se fijará en los próximos meses por los contratos supuestamente fraudulentos para comprar las mascarillas del Ministerio de Transportes como una pericial que cuestiona la auditoría que realizó el actual ministro, Óscar Puente, sobre dichos contratos.
