Feijóo se desmarca de Trump y avisa que excluir a Corina Machado es "perpetuar" a Maduro: "Las dictaduras no se derrocan a medias"

Si el PP se mostró en un inicio a favor de la decisión de Donald Trump de capturar al dirigente venezolano Nicolás Maduro para juzgarlo ante la justicia estadounidense, la ilusión fue menguando con el paso de las horas. La apuesta del mandatario de la Casa Blanca por una transición en el país liderada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, desmarcándose de la opción esperada -María Corina Machado-, despertó recelos dentro del PP. Este domingo, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado una carta en la que advierte de que Corina Machado, Nobel de la Paz, y Edmundo González, "presidente legítimo", son quienes tienen legitimidad para abrir una "vía democrática" en Venezuela. Dejarlos fuera, insiste, es "perpetuar el abuso y la arbitrariedad" del régimen de Maduro.

En su escrito se dirige directamente a Trump, aunquen o le hace ninguna referencia explícita. "Presentar como solución o figura de transición a quien está sancionada por la Unión Europea y por los mismos Estados Unidos por violaciones masivas de derechos humanos no sería más que una operación de continuidad del régimen; un régimen que el pueblo venezolano ya ha rechazado de forma inequívoca en las urnas", escribe Feijóo en su misiva. Por eso insiste en el error que cree que es que Delcy Rodríguezlidere esta etapa. "No puede dirigirlo quien ha sido la mano derecha de Maduro durante los últimos años [...] es cómplice y protagonista de la dictadura", añade.

El líder de la oposición en España deja claro en su carta que la "intervención de Estados Unidos" es un hecho "histórico", pero subraya que ello no le exime de adoptar un posicionamiento "realista, responsable y valiente" sobre el futuro de Venezuela. Si bien cierra filas con Trump al celebrar que un "mal ha sido derrotado" con la captura de Maduro, se aferra a los "valores de España" en el concierto internacional y desliza que estos pasan por el respeto al Derecho Internacional.

No llega a afirmar que Estados Unidos haya vulnerado esa legalidad -como sí sostienen el Gobierno y los expertos-, pero sí envía un mensaje directo a Pedro Sánchez al advertir de que "no pueden apelar [al Derecho Internacional] quienes han tolerado, cuando no habilitado y ayudado, al régimen criminal de Maduro". En ese contexto, dedica varias líneas a cargar contra el Ejecutivo español, al que acusa de haber colaborado con la dictadura chavista al renunciar a "sus bazas diplomáticas" y a su "liderazgo moral para enfrentarse a la tiranía de Maduro", en alusión a la oferta de España para mediar entre Trump y el dirigente venezolano. Todo ello, denuncia Feijóo, ha contribuido a una pérdida de "influencia y respeto" de España en el exterior

Pero el dirigente popular va más allá y sostiene que las "amistades peligrosas de parte de la izquierda española" con el régimen de Maduro han comprometido "los intereses españoles en Venezuela", en un dardo velado a José Luis Rodríguez Zapatero, mediador internacional entre ambos países, a quien el PP quiere sentar en el Senado para que aclare si, durante sus "frecuentes viajes a Venezuela" medió en el rescate de Plus Ultra, una operación bajon investigación por supuesto blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias. "Una mancha histórica de la que los aliados de Maduro, en España y fuera de ella, tendrán imposible librarse", concluye en su misiva.