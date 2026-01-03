El Puerto de Mazarrón no tendrá que pagar el canon de ocupación tras los daños de las mangas marinas

El Gobierno regional ha aprobado la exención del cien por cien del canon de ocupación del puerto pesquero de Mazarrón, tras los daños ocasionados por las mangas marinas registradas el pasado domingo.

Así lo ha anunciado el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, esta mañana durante la inauguración del mural ‘Homenaje a la tradición pesquera de Mazarrón’ y la escultura monumental de la Virgen del Carmen, junto al alcalde del municipio, Ginés Campillo, y al patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Mazarrón, Manuel Sánchez.

El consejero ha señalado que “esta medida permitirá a la Cofradía de Pescadores afrontar las obras de reparación necesarias y garantizar la continuidad de su actividad”.

En el caso del puerto deportivo, la normativa autonómica permite aplicar reducciones de hasta un 40 por ciento de los cánones de ocupación y explotación a las actividades industriales, hosteleras y auxiliares vinculadas a la náutica deportiva, cuando se acrediten pérdidas derivadas de acontecimientos climatológicos extraordinarios que puedan considerarse de fuerza mayor.

“Ante una situación excepcional como la vivida en Mazarrón, el Gobierno regional ha actuado con rapidez y cercanía, apoyando a la Cofradía, al Ayuntamiento y a todos los profesionales del mar”, ha dicho García Montoro.

Asimismo, el consejero ha destacado la concesión administrativa del puerto pesquero de Mazarrón a la Cofradía por 15 años, que permitirá la gestión directa de más de 31.000 metros cuadrados de instalaciones y garantizará la continuidad de la actividad pesquera con todas las garantías medioambientales y de seguridad.

“Con esta decisión reforzamos la colaboración con el sector, facilitamos una gestión cercana y responsable de los espacios portuarios y protegemos la actividad económica y cultural del puerto”, ha dicho.