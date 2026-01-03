La crisis en Venezuela eleva la presión política sobre Sánchez y agudiza el pulso con PP y Vox

La ofensiva lanzada este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela ha provocado reacciones dividadas tanto en la escena internacional como en la política española, donde se ha vuelto a activar el choque entre el Gobierno y la oposición por la relación de España con el régimen de Nicolás Maduro, actualmente bajo custodia estadounidense y con paradero desconocido. Desde el primer momento, el Ejecutivo ha apelado a la desescalada y al respeto del derecho internacional y se ha ofrecido como mediador internacional entre Maduro y Trump.

La cautela diplomática exigida por el marco europeo y la relación con Estados Unidos choca con un debate interno muy polarizado, en el que PP y Vox llevan años acusando al Ejecutivo de ambigüedad y complacencia con el regimen chavista. Pero también ha generado tensiones con Sumar, socio de coalición del Gobierno, que ha reclamado una respuesta más contundente, algo que también ha pedido otros socios del Congreso como Podemos y ERC. La vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha pedido que España condene el ataque de Estados Unidos y que impulse una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

PP y Vox redoblan la ofensiva

En ese contexto, PP y Vox han visto en Venezuela una oportunidad para redoblar su ofensiva contra Pedro Sánchez este 2026. "La caída de Maduro es un golpe para la mafia sanchista más grande que la detención de Ábalos y Cerdán", ha llegado a decir el líder de Vox, Santiago Abascal, en sus redes sociales. La crisis venezolana eleva así la presión sobre el Ejecutivo y reactiva uno de sus flancos más sensibles que PP y Vox llevan tiempo utilizando como herramienta de desgaste político contra el presidente. Una cuestión que se suma además a un momento de debilidad política para el Ejecutivo, marcado por la fragilidad parlamentaria tras la ruptura con Junts, las causas judiciales que rodean al PSOE y la presión constante de una oposición que reclama elecciones anticipadas.

Poco después de conocerse el ataque, los populares y Vox han cerrado filas con la acción de Trump y han acusado al Gobierno de "silencio cómplice" con el régimen chavista. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido así una "transición democrática" en Venezuela y ha afirmado que la caída de Maduro es "un mal día para el régimen y sus aliados, también desde la órbita del Gobierno de España". En un mensaje en redes sociales, ha justificado la captura del dirigente chavista al sostener que Estados Unidos "ha sacado a quien se mantuvo en el poder pese a perder las elecciones", mientras que España, ha escrito, "facilitó la salida del vencedor", en referencia a Edmundo González.

Alberto Núñez Feijóo, en Congreso durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso / José Luis Roca

Feijóo ha aprovechado la situación para criticar al Ejecutivo por su papel tras las últimas elecciones venezolanas de julio de 2024 que dieron a victoria a Maduro, aun cuando fue acusado de haberlas amañado. España optó por no reconocer su resultado y respaldó la salida del líder de la oposición, con el apoyo del expresidente del Gobierno del PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero, que ejercía de mediador entre Maduro y González. "La prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país", ha escrito en una publicación en sus redes sociales.

El dirigente popular ha hecho equilibros y no se ha pronunciado explícitamene contra los bombardeos perpetrados por Estados Unidos. Se ha centrado en la caída de Maduro, por lo que ha apelado a una respuesta de paz, en línea con la Unión Europea. Aun así, otros dirigentes populares, como el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, han sido más contundentes. "A los dictadores que amañan elecciones y torturan a sus opositores no se les saca presentando mociones y cantando el 'Imagine'", ha publicado en X.

Vox celebra la "restauración de la democracia"

Mucho más explícito ha sido Vox, que ha celebrado abiertamente la ofensiva de la Casa Blanca y ha asegurado que "hoy el mundo es un poco más libre", en palabras de Abascal en su red social X. Desde primera hora de la mañana ha pedido la "rendición inmediata" de Maduro y ha acusado al Gobierno de Sánchez de haber sido "cómplice directo" del régimen venezolano durante años, volviendo a recuperar su discurso que vincula al Ejecutivo y al socialismo español con el chavismo. "Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela", ha añadido.

Santiago Abascal en Mérida en la presentación de los candidatos de Vox / EP

El resto de formaciones del arco parlamentario también se han pronunciado a través de sus redes sociales. Desde Podemos, tanto la eurodiputada Irene Montero como Ione Belarra, secretaria general de la formación, han exigido que España "rompa la alianza" con Estados Unidos y con la OTAN y han cargado contra lo que consideran una pasividad del Gobierno. "Este comunicado [del Ministerio de Asuntos Exteriores de España] es una absoluta vergüenza para cualquier país que se considere una democracia y respete la soberanía y los derechos humanos. España debe romper relaciones con Estados Unidos porque es un peligro para el mundo", han expresado.

Junts y ERC

También Junts y ERC han condenado el ataque de Estados Unidos, aunque desde enfoques distintos. Los posconvergentes han emitido un comunicado en el que sostienen que la falta de "legitimidad en las urnas" de Maduro no puede justificar una intervención militar. A su juicio, la ofensiva estadounidense "no tiene amparo jurídico" y "deja en entredicho el papel de Naciones Unidas como autoridad para resolver los conflictos internacionales".

Gabriel Rufián, hablando con Pedro Sánchez y María Jesús Montero en el Congreso / Eduardo Parra / Europa Press

Junts no ha aludido en su comunicado al Gobierno, pero ERC sí lo ha hecho. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ido un paso más allá y ha cargado tanto contra el Ejecutivo como contra la oposición. A Sánchez le ha reprochado no haber "condenado" explícitamente la ofensiva, mientras que al PP le ha acusado de intentar sacar rédito electoral de la crisis venezolana, incluso, según ha denunciado, recurriendo a la mentira.

"Quienes te mintieron con Irak, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con el Prestige, con las 7.291 personas abandonadas en las residencias de Madrid, con la DANA, con los incendios y con Gaza, ahora te mentirán con Venezuela", ha escrito Rufián en la red social X. En otro mensaje, ha advertido de que el "principal peligro para el mundo" es el presidente estadounidense "y sus secuaces".