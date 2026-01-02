Telefónica remite al juez correos sobre reuniones vinculadas a la cátedra de Begoña Gómez

Nueva aportación judicial en el caso Begoña Gómez. Telefónica ha puesto a disposición del juez que investiga el denominado caso Begoña Gómez un conjunto de correos electrónicos que, según la propia compañía, evidencian la celebración de reuniones y recogen algunos de los temas abordados en el marco de la cátedra de Transformación Social Competitiva, que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta cátedra estaba enfocada a ayudar a las empresas a integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su estrategia con el objetivo de mejorar su competitividad.

La documentación, entregada en un dispositivo USB, ha sido remitida al Juzgado de Instrucción y será ahora analizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Así lo ha acordado el magistrado Juan Carlos Peinado, que ha solicitado un informe detallado sobre el contenido de estos mensajes y su relación con el desarrollo de la plataforma digital de la cátedra dirigida por la esposa del presidente del Gobierno.

Requerimiento a los patrocinadores de la cátedra

La petición se enmarca en una diligencia acordada el pasado mes de diciembre, cuando el juez reclamó a las entidades patrocinadoras del proyecto —entre ellas Telefónica— que aportaran agendas y actas de las reuniones mantenidas para impulsar la plataforma alojada en el dominio transformatsc.org. Este dominio albergaba la página web del software de la UCM por el que se investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presunta apropiación indebida.

Junto a Telefónica, figuran otros patrocinadores privados como Google, Indra, Deloitte, Making Science, Devoteam y Flat 101, todos ellos igualmente requeridos para que aporten la documentación relativa a las reuniones vinculadas al desarrollo de la plataforma digital.

Hoy, en su respuesta al juzgado, Telefónica señala que no dispone de actas ni agendas formales de esos encuentros. No obstante, explica que el equipo técnico implicado en el proyecto conserva intercambios de correo electrónico que acreditan la celebración de reuniones y, en algunos casos, los puntos que se pretendían tratar o que llegaron a abordarse.

El papel de Indra y la asesora de Moncloa

Este nuevo encargo a la UCO se suma a otro solicitado también en diciembre, centrado en el análisis de 38 correos electrónicos intercambiados entre la tecnológica Indra y Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa. El juez solicitó entonces a la empresa el envío de “todos los correos, WhatsApp o cualesquiera comunicaciones escritas” existentes desde el 16 de julio de 2018 hasta la actualidad en los que Álvarez figurara como emisora, destinataria o en copia.

En respuesta, Indra explicó que tiene en su poder 38 correos electrónicos localizados en los que aparece la asesora de Moncloa, tanto a través de su correo corporativo de Presidencia como de su cuenta personal de Gmail. No obstante, precisó que no almacena información relacionada con comunicaciones vía WhatsApp, ya que esta herramienta no forma parte de las soluciones corporativas autorizadas por la compañía para el uso profesional de sus empleados y directivos.

Así, todas estas diligencias se enmarcan en la investigación relativa a la gestión del software desarrollado para la cátedra de Transformación Social Competitiva, dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. En una providencia dada el pasado mes de octubre, el juez Juan Carlos Peinado ha considerado a la UCM como parte perjudicada por una presunta apropiación indebida de ese software, cuya financiación estaba destinada a la propia universidad, abriendo así la puerta a que la institución académica pueda ejercer acciones legales en el procedimiento.

Ahora, el instructor trata de esclarecer si pudo producirse un desvío de fondos públicos al servicio de intereses particulares o estrictamente privados de la esposa del presidente del Gobierno, en relación con su actividad como codirectora de una cátedra de la UCM. En este contexto, el juez busca esclarecer las gestiones realizadas por Álvarez con los patrocinadores de la citada cátedra.

Por su parte, en las ocasiones en las que ha sido declarada como investigada, la esposa del presidente del Gobierno ha negado reiteradamente haber cometido irregularidad alguna, ha defendido que el registro del software y del dominio se realizó siguiendo indicaciones de la propia UCM y ha subrayado que no obtuvo ningún beneficio económico por su labor al frente de la cátedra.