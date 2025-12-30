Destituido un cargo de la Junta de Andalucía relacionado con una empresa investigada en el caso de Leire Díez y el expresidente de la SEPI

La trama destapada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en torno a la exmilitante socialista y excargo de Correos Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, ha alcanzado al Gobierno andaluz de Juanma Moreno. El director de Internacionalización de la Economía de la Agencia Trade, Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, ha sido cesado debido a su relación con una de las empresas investigadas.

Según ha adelantado Público y ha podido confirmar El Correo de Andalucía, el pasado 16 de diciembre Fernando Ferrero Álvarez-Rentería comunicó a la Consejería de Hacienda, de la que depende la Agencia Trade, su relación con una de las empresas investigadas vinculadas al ex interventor Vicente Fernández. A continuación fue cesado de su cargo con "efecto inmediato" aunque el consejo de administración de la Agencia lo formaliza en la mañana del martes 30 de diciembre. La decisión se realiza por los "daños reputacionales" que podía implicar su continuidad en el cargo.

Fernando Ferrero Álvarez-Rementería fue designado en el puesto de la Agencia Trade en 2023 dentro de una renovación del equipo directivo que se puso en marcha. Desde entonces ha ocupado esta plaza de la que fue cesado el pasado 16 de diciembre.

Relaciones de Vicente Fernández con Andalucía

Vicente Fernández, detenido a principios de diciembre dentro de la investigación de la UCO, fue interventor general de la Junta de Andalucía durante la etapa de María Jesús Montero como consejera. Posteriormente, cuando fue designada ministra lo trasladó al Gobierno de España como parte de su equipo. Así, presidió entre 2018 y 2019 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales hasta que se reabrió el caso Emérita, de la mina de Aznalcóllar, por tuvo la condición de investigado hasta que finalmente se archivó.

Su detención provocó que la oposición señalara de forma específica a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien pidió que asumiera responsabilidades dada su estrecha relación con el ex interventor de la Junta. La también secretaria general del PSOE respondió apuntando a los vínculos que el ex presidente de la SEPI mantiene con cargos que siguieron ocupando puestos de responsabilidad en el Gobierno andaluz.

En esta línea, María Jesús Montero apuntó directamente a Miguel Ángel Figueroa, actual interventor general de la Junta de Andalucía quien asumió el puesto en enero de 2025 y que previamente había ocupado puestos de responsabilidad en la SEPI junto a Vicente Fernández. "Es más, es que este señor, cuando salió de SEPI, hasta donde sé, ocupó la responsabilidad de ser el gerente de IDEA, la SEPI andaluza. Estaba en la Junta de Andalucía, Vicente Fernández se lo lleva a Madrid cuando es nombrado presidente de la SEPI, está en una de las responsabilidades más importantes que había en este organismo, director de empresas participadas".