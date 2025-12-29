El Gobierno cifra en "casi un millar" los menores no acompañados reubicados en el último semestre de 2025

El Gobierno informa de que en los últimos seis meses de 2025 se han reubicado cerca de mil menores no acompañados en las distintas comunidades autónomas del país, provenientes de las zonas fronterizas con mayor presión migratoria, como son Canarias, Ceuta y Melilla. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hecho un balance de fin de año desde Canarias, y ha celebrado estas cifras, asegurando que uno de los grandes hitos de los últimos meses ha sido la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, aprobada por el Consejo de Ministros y convalidada en abril en el Congreso.

Esa reforma obligaba a las comunidades autónomas a acoger extranjeros menores no acompañados en caso de que la comunidad de origen estuviera en situación de emergencia migratoria, saturada por la acogida masiva de migrantes. La nueva redacción también fijaba un criterio de reparto entre comunidades autónomas que tenía en cuenta distintos factores. Un sistema de reparto que se opuso el PP, que rechazó la modificación.

En una rueda de prensa, Torres celebró que "estamos cerca de millar de menores no acompañados que han sido distribuidos en el conjunto de España", algo que calificó como "un hito": "Se están defendiendo los derechos humanos, el derecho superior del menor", defendió, antes de agradecer a los grupos que apoyaron la reforma, "que fueron todos los grupos políticos del Congreso de los diputados, excepto Vox y el Partido Popular", afirmó el ministro.

Las cifras

Las vías en las que se produjo esta reubicación fueron dos. La primera de ellas fue precisamente gracias a la reforma de la ley de extranjería, por la que hay 1.241 expedientes abiertos, de los cuales "676 ya estaban antes de la contingencia migratoria", especificó el ministro, que apuntó a que a partir de agosto se recibieron los 565 restantes. En muchos casos las comunidades receptoras, la fiscalía o el propio menor presentan alegaciones, por lo que el proceso sigue abierto.

De estas cifras y mediante esta vía, el Gobierno -a través de sus delegados autonómicos- ya ha aprobado y firmado en el último semestre del año 810 resoluciones favorables para la reubicación, una vez transcurridos los trámites precios. Una vez que el Ejecutivo da luz verde a este primer paso, el asunto queda en manos de las comunidades autónomas.

De las más de 800 resoluciones aprobadas, se han completado 368 reubicaciones por esta vía. De estos, 133 menores eran procedentes de Canarias, que completó el 28,8% de las 461 solicitudes ya aprobadas por el Delegado del Gobierno. En el caso de Melilla, se han hecho 36 reubicaciones del total de 83 resoluciones firmadas; y de Ceuta se han reubicado a 199 menores, de un total de 266 resoluciones.

Además, el ministro ha hecho referencia a los menores que solicitaron asilo, después de que el Gobierno de Canarias recurriese a la justicia y el Tribunal Supremo dictara que los menores no acompañados eran competencia del Estado y tenían derecho a obtener protección internacional. En este punto, Torres desgranó que en el caso de Canarias se han reubicado por esta vía 408 migrantes menores de edad, mientras que 157 han quedado en territorio canario.

2,4 solicitudes de nacionalidad

En su balance de fin de año, Torres también hizo alusión a la ley de memoria democrática, después de que expirase en el último trimestre de 2025 el plazo para solicitar la nacionalidad por parte de extranjeros en base a esta norma. La también conocida como ley de nietos daba la posibilidad de solicitarla acreditando tener orígenes españoles. El ministro Torres cifró el número de solicitudes recibidas en 2,4 millones, tal como avanzó EL PERIÓDICO el pasado mes de noviembre.

"Más de 2,4 millones de personas han expresado su voluntad de obtener la nacionalidad", comenzó Torres, criticando que esto sea "algo que la derecha y ultraderehca rechaza, vota en contra y lleva al Tribunal Constitucional". En este punto, se detuvo en "países como Chile o Argentina, donde muchísimos ciudadanos queiren obtener naiconalidad porque se fueron de sus paises huyendo de la dictadura, la persecucion política y del hambre", continuó.

También se refirió a los trabajos impulsados por el Gobierno en materia de exhumaciones, asegurando que se han exhumado casi nueve mil personas y que "quedan diez miel personas para ser recuperadas y devueltas a sus familiares". Además, avanzó en que "vamos a seguir en el trabajo de resignificación". En 2026 continuará precisamente el trabajo de resignificación del Valle de Cuelgamuros, después de celebrarse el concurso de proyectos para reformarlo y rediseñarlo.