La Región fue la segunda con más aumento del gasto educativo no universitario

Los últimos datos sobre el gasto público en educación publicados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes -referentes al año 2023-, revelan que la Región de Murcia fue la segunda Comuidad que más aumentó su gasto educativo en enseñanzas no universitarias.

De forma más concreta, el territorio gasto educativo murciano destinado a centros no universitarios creció un 8,9%

Teniendo en cuenta solo la educación no universtaria, Murcia fue el territorio con más aumento, pues sus 1.529 millones de euros representa un incremento del 10 % respecto a 2022, tras la que figuran Cataluña y Castilla y León.

Por otro lado, las universidades murcianas recibieron 1.880 millones de euros, una subida del 9%.

8 de cada 10 euros del Gobierno murciano fueron para las no universitarias, en las que destacan los incrementos del 15,36 % en educación especial, del 10,25 % en infantil y primaria y del 9,85 en secundaria y formación profesional.

Se incrementó el gasto en servicios complementarios como el de comedor más del 23 %.

De igual manera, fue la segunda subida más alta de España, solo por detrás de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

A nivel nacional los incrementos más destacados tuvieron lugar en Cataluña (9,7%), seguida por Murcia, Madrid (8,6%), Cantabria (8,3%) y Navarra con un 8%.

La 'nota discordante' fue la Comunidad Valenciana que redujo su inversión en casi un 1%.