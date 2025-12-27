Educación
La Región fue la segunda con más aumento del gasto educativo no universitario
Ocho de cada diez euros se destinaron a centros no pertenecientes a la Universidad
Los últimos datos sobre el gasto público en educación publicados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes -referentes al año 2023-, revelan que la Región de Murcia fue la segunda Comuidad que más aumentó su gasto educativo en enseñanzas no universitarias.
De forma más concreta, el territorio gasto educativo murciano destinado a centros no universitarios creció un 8,9%
Teniendo en cuenta solo la educación no universtaria, Murcia fue el territorio con más aumento, pues sus 1.529 millones de euros representa un incremento del 10 % respecto a 2022, tras la que figuran Cataluña y Castilla y León.
Por otro lado, las universidades murcianas recibieron 1.880 millones de euros, una subida del 9%.
8 de cada 10 euros del Gobierno murciano fueron para las no universitarias, en las que destacan los incrementos del 15,36 % en educación especial, del 10,25 % en infantil y primaria y del 9,85 en secundaria y formación profesional.
Se incrementó el gasto en servicios complementarios como el de comedor más del 23 %.
De igual manera, fue la segunda subida más alta de España, solo por detrás de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
A nivel nacional los incrementos más destacados tuvieron lugar en Cataluña (9,7%), seguida por Murcia, Madrid (8,6%), Cantabria (8,3%) y Navarra con un 8%.
La 'nota discordante' fue la Comunidad Valenciana que redujo su inversión en casi un 1%.
- La nieve vuelve a la Región de Murcia por Navidad
- Dónde ver la nieve este fin de semana en la Región de Murcia
- El río Segura, listo para recuperar su cauce original a su paso por Murcia
- Del bullicio de la Nochebuena a la apagada Navidad en la Región por las lluvias
- Las empresas murcianas dan por hecho que no cumplirán la normativa de ascensores
- Viola a su hijastra de 10 años en un camino de la huerta de Murcia y después la lleva al colegio
- El cirujano detenido por violar en Murcia a su paciente aceptó facilitar su ADN, pero no abrir su teléfono
- No hay mercado sin extremo para el Real Murcia