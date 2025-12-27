Protesta en Valencia
La manifestación contra Mazón se aplaza por la lluvia
La organización cancela la protesta de este sábado por las previsiones meteorológicas
Mateo L. Belarte
La nueva manifestación contra Carlos Mazón convocada para este sábado en Valencia ha sido suspendida por la previsión de lluvia. Las más de 200 organizaciones sociales que desde hace más de un año promueven marchas mensuales contra el ya expresident han informado esta mañana del aplazamiento de la protesta, que queda pendiente de nueva fecha.
Tal como recuerdan en el comunicado, esta nueva manifestación, la decimocuarta desde la dana del 29 de octubre de 2024, tenía como 'leitmotiv' reclamar que Mazón entregue su acta de diputado de las Corts, la cual conserva pese a haber presentado su dimisión como jefe del Consell, y se presente a declarar ante la jueza de Catarroja que instruye la causa judicial.
Las entidades sociales y las principales asociaciones de víctimas han mantenido las movilizaciones pese a la renuncia de Mazón y la llegada de Juanfran Pérez Llorca al Palau, a quien también exigen cambios más profundos como la destitución de Susana Camarero y de José Antonio Rovira por su papel en la gestión de la emergencia durante la etapa de Mazón al frente del Consell.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nieve vuelve a la Región de Murcia por Navidad
- Dónde ver la nieve este fin de semana en la Región de Murcia
- La lluvia no da tregua en la Región de Murcia: alerta amarilla por lluvias este fin de semana
- Del bullicio de la Nochebuena a la apagada Navidad en la Región por las lluvias
- Viola a su hijastra de 10 años en un camino de la huerta de Murcia y después la lleva al colegio
- Las empresas murcianas dan por hecho que no cumplirán la normativa de ascensores
- El río Segura, listo para recuperar su cauce original a su paso por Murcia
- El cirujano detenido por violar en Murcia a su paciente aceptó facilitar su ADN, pero no abrir su teléfono