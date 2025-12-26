PP y Vox inician ya sus contactos en Extremadura: “Tenemos que hablar de un gran acuerdo"

Ya han comenzado los contactos entre Partido Popular y Vox para lograr un acuerdo que permita la gobernabilidad de Extremadura. De hecho, los populares han iniciado el estudio de las medidas que la formación de Abascal ha puesto sobre la mesa: son las mismas 206 propuestas que presentaron para dar su voto al presupuesto autonómico de 2026, una negociación que resultó infructuosa y que precisamente desembarcó en la convocatoria anticipada de elecciones, celebrada el pasado 21 diciembre.

En estos comicios, el PP obtuvo 29 escaños, 11 Vox, 18 el PSOE y 7 Unidas por Extremadura (este viernes se ha realizado el recuento definitivo). Con esos números, María Guardiola, candidata del partido más votado, no tiene más remedio que entenderse con Vox o PSOE para gobernar Extremadura. La opción del PSOE está prácticamente descartada (los mismos socialistas están manteniendo un debate sobre la abstención que se inclina mayoritariamente al ‘no’, incluso desde Moncloa). Vox es la opción más práctica y lógica al formar parte del espectro político de la derecha. Pero a nadie se le escapa que la negociación será compleja por los desencuentros que vienen manteniendo ambas formaciones.

"Que nadie se relaje"

Así las cosas, María Guardiola ha reunido este 26 de diciembre al comité de dirección para analizar los resultados electorales y marcar cuáles van a ser los próximos pasos “que vamos a tener que dar como partido”. Y anticipa: “Que nadie se relaje, estamos en Navidad pero seguimos trabajando porque Extremadura no puede parar”.

En ese punto ha desvelado que el pasado martes, dos días después de las elecciones, se puso en contacto telefónico a las cinco de la tarde con el candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Oscar Fernández Calle. “Le felicité por sus resultados, él lo hizo también conmigo y nos hemos emplazado a seguir hablando. El tono era cordial y el mensaje fue muy claro: pensar solo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo”.

Sobre si Vox ha podido pedir ya condiciones como la presidencia de la Asamblea, Guardiola lo ha negado. “De cualquier manera, yo creo que aquí de lo que tenemos que hablar no es de puestos, sino de esa estabilidad que precisa Extremadura, de esos cuatro años de legislatura que tenemos por delante”. Y para ello “nos tendremos que sentar para ver qué políticas vamos a poner en marcha a favor del crecimiento de la región y del bienestar de los extremeños”. La candidata popular lo sintetiza: “Tenemos que hablar de un gran acuerdo donde se pongan sobre la mesa las cuestiones que necesita Extremadura para continuar avanzando”.

Cuestiones "inasumibles" que deberían modularse

En cuanto a las propuestas sobre las que versarán las conversaciones, esas ‘líneas rojas’ que unos esgrimen como medidas a las que no van a renunciar, y otros como límites difíciles de trascender, se basan en las 206 medidas planteadas por Vox en la negociación presupuestaria, tal y como ha confirmado este viernes María Guardiola. “No tenemos tampoco más información, no han solicitado absolutamente nada diferente a esas 200 medidas que he escuchado públicamente al señor Óscar Fernández”, señala. “Algunas de ellas ya dijimos que eran inasumibles porque chocaban con la legalidad. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar ya sobre ese documento para poner sobre la mesa qué cuestiones podrían hacernos llegar a un acuerdo y cuáles se tendrían que modular”, subraya la presidenta en funciones.

Entre las demandas de Vox destacan algunas como el recorte de fondos a los sindicatos, la derogación de la Ley LGTBI, reducción de impuestos, aumento del presupuesto en sanidad y educación, eliminar las plazas de menores extranjeros no acompañados en Extremadura y una auditoría para las asociaciones que reciban subvenciones.

Los plazos

Al ser preguntada por el calendario de la negociación, la candidata del PP ha recordado que este sábado se publica el decreto de convocatoria para la constitución de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, el día 20 de enero. “Será el primer hito y a partir de ahí hay un mes para la investidura. Extremadura no puede parar, no puede esperar y cuanto antes tengamos un presupuesto, antes podremos darle esa revolución para seguir creciendo”, ha subrayado.

Al haber obtenido más escaños que toda la izquierda junta, Guardiola podría ser presidenta de la Junta con la abstención de Vox en la segunda votación de investidura en la Asamblea de Extremadura (la primera requiere mayoría absoluta). No obstante, para gobernar necesitaría de un acuerdo con Vox, mucho más reforzado tras los comicios.

Cuestionada por los condicionantes que desde Madrid pudieran llegar a PP y Vox en Extremadura a la hora de dialogar, ella se ha proclamado “absolutamente autónoma, porque si no lo fuera no estaría aquí”, y avanza que las únicas cuestiones que se van a poner sobre la mesa “son las que afectan a nuestra región”. Espera que Óscar Fernández “tenga la misma autonomía y que podamos negociar los dos en una mesa sin tener que estar esperando a las autorizaciones por parte de Madrid, porque eso complica y ralentiza mucho las cosas”.

Por último, Guardiola ha vuelto a defender su decisión de anticipar elecciones pese a no haber logrado una mayoría absoluta que le diera libertad para dirigir la comunidad: “Había una situación de bloqueo que era inaceptable para un gobierno responsable”.