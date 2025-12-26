CASA REAL
El Gobierno considera "valiente" el discurso del Rey por su alerta sobre los extremismos
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, alaba la intervención del monarca por su referencia al "peligro de los extremismos"
EFE
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha calificado este viernes de "elegante" y "valiente" el discurso de Navidad del rey Felipe VI al alertar sobre los extremismos que, en su opinión, representa Vox pero también el PP de Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Xavier García Albiol.
En una entrevista en TVE, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno ha dicho que le gustó el discurso del rey por su referencia al "peligro de los extremismos" y a la necesidad de preservar la convivencia democrática.
Pero ha añadido que, en su opinión, este extremismo no solo lo representa Vox sino que también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que miente a las víctimas de la dana"; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "que está fagocitando la sanidad pública a través de la privada"; o el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que "de manera inhumana está dejando dormir en la calle a personas solamente por cuestiones de su origen".
Por otro lado, se ha mostrado de acuerdo con el llamamiento del rey a promover la ejemplaridad de los poderes públicos y, en este sentido, ha reconocido que la corrupción aumenta la desafección de la ciudadanía hacia la política, pero ha señalado que lo importante es que los partidos actúen con "contundencia" y "rapidez" ante cualquier posible caso.
