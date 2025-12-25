Aplazadas al sábado las actividades del Gran Árbol de Navidad de Murcia por las lluvias

Continúan las lluvias que, según la web oficial de AEMET, estarán presentes hasta las nueve de la noche en la ciudad de Murcia. Esta tarde pudimos conocer que tanto los Sones Navideños de la plaza del Cardenal Belluga, el Mercadillo de la Glorieta y el Jardín de los Sueños permanecerían cerrados al público hasta mañana.

Las últimas informaciones provenientes del ejecutivo municipal indican que las actividades programadas para este jueves, 25 de diciembre, en el Gran Árbol de Navidad de Murcia se aplazan hasta el próximo sábado debido a la lluvia.

En concreto, el espectáculo de la Pandilla de Drilo 'Música & Navidad' tendrá lugar a las 17.00 horas y el espectáculo piromusical a las 20.00.