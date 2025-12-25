Illa receta "esperanza, confianza y optimismo" y aboga por una Cataluña integradora
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado este jueves un mensaje de "esperanza, confianza y optimismo" en un contexto de "cambios de fondo" y ha abogado por una Catalunya que acoja e integre a los recién llegados. Así lo ha trasladado en un discurso institucional tras la tradicional ofrenda a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, fallecido el día de Navidad de 1933.
