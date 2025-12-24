Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería de Navidad 2025Ley del Mar MenorCuotas autónomosTiendas abiertas Región de MurciaCrimen Elche
instagramlinkedin

Gobierno

Pedro Sánchez felicita la Navidad a las tropas españolas desplegadas en misiones en el exterior

El presidente del Ejecutivo español ha realizado la conexión desde el Palacio de la Moncloa, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

Redacción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una videoconferencia con las unidades españolas desplegadas en misiones humanitarias en el exterior para felicitar las fiestas de Navidad y agradecerles en nombre de la sociedad su profesionalidad y entrega en la defensa de la paz y la estabilidad internacional.

El presidente del Ejecutivo español ha realizado la conexión desde el Palacio de la Moncloa, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

El mensaje se ha dirigido a las unidades desplegadas en diversos escenarios globales, incluyendo misiones de la OTAN en el flanco este europeo, operaciones de la Unión Europea en África (como la Operación Atalanta), y contingentes en el Líbano (FINUL) o Irak.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura
  2. El Perolo vende una serie completa del primer quinto premio: 'Muy contentos
  3. Óscar Puente: «A López Miras solo le falta hacerme la ola cuando visito la Región»
  4. Las pruebas realizadas en el S-81 obligan a realizar ajustes técnicos en la carga de las baterías en Cartagena
  5. La nueva vida de un murciano tras lograr cancelar una deuda de 65.000 euros: 'Ahora sí tengo ganas de mirar hacia delante
  6. El año en que se resolvió el misterio del desaparecido Alberto de Casas Nuevas: su cuerpo no presentaba fracturas y siempre estuvo en el monte
  7. ¿Quién ‘soltó’ a Leonor en su primer vuelo en solitario sobre el cielo de la Región?
  8. Este es el tiempo que hará en la Región de Murcia para Nochebuena

Pedro Sánchez felicita la Navidad a las tropas españolas desplegadas en misiones en el exterior

Pedro Sánchez felicita la Navidad a las tropas españolas desplegadas en misiones en el exterior

De Netflix a Hollywood: la Región de Murcia vive su auge como escenario de cine y series

De Netflix a Hollywood: la Región de Murcia vive su auge como escenario de cine y series

El Universo podría estar desequilibrado

El Universo podría estar desequilibrado

El error que puede costarte 40.000 euros si viajas sin seguro (y casi nadie tiene en cuenta)

El error que puede costarte 40.000 euros si viajas sin seguro (y casi nadie tiene en cuenta)

Por qué más de 70.000 personas han comprado este amplificador WiFi en las últimas horas

Por qué más de 70.000 personas han comprado este amplificador WiFi en las últimas horas

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

DIRECTO | Videoconferencia de Sánchez con las unidades españolas en misiones humanitarias y de paz en el exterior

DIRECTO | Videoconferencia de Sánchez con las unidades españolas en misiones humanitarias y de paz en el exterior

El Ártico más cálido deforma la corriente en chorro y causa "latigazos hidroclimáticos" en latitudes medias

El Ártico más cálido deforma la corriente en chorro y causa "latigazos hidroclimáticos" en latitudes medias
Tracking Pixel Contents