Una Navidad vista desde las ventanas: el mensaje con el que Cartagena felicita las fiestas

El Ayuntamiento de Cartagena ha lanzado un vídeo navideño, con el que la ciudad felicita estas fiestas, a través de una mirada cercana y emotiva, donde la protagonista es la vida cotidiana en los hogares de los vecinos del municipio.

La pieza audiovisual, realizada por el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Cartagena, muestra distintas escenas que se desarrollan en el interior de las viviendas de vecinos de la ciudad, vistas a través de sus ventanas. Un recorrido íntimo y simbólico que refleja la diversidad, la convivencia y los pequeños momentos que hacen especial la Navidad en Cartagena.

A lo largo del vídeo también aparece la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que participa en este mensaje colectivo de la felicitación institucional.

El vídeo pone el acento en valores como la unión, la esperanza y el sentimiento de comunidad, subrayando que la Navidad se vive, sobre todo, desde lo cotidiano y desde los hogares, donde se construyen los recuerdos y las emociones compartidas.

Para la realización de la pieza se ha contado con la colaboración de los ciudadanos que han dejado sus viviendas, El Corte Inglés, la Escuela Municipal de Teatro, la Asociación Belenística de Cartagena y la Policía Local de Cartagena.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cartagena refuerza su apuesta por una comunicación cercana y humana, utilizando el lenguaje audiovisual para conectar con la ciudadanía y desear una Feliz Navidad a todos los que forman parte de la ciudad.