Tras la dimisión de Gallardo
José Luis Quintana preside la gestora del PSOE extremeño hasta el congreso extraordinario
Se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo y convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional
Irene Rangel /EFE
El delegado del Gobierno en Extremadura, el socialista José Luis Quintana Álvarez, presidirá la Comisión Gestora que coordinará la actividad del PSOE en Extremadura hasta la celebración del congreso regional extraordinario después de la debacle electoral y la dimisión del líder regional, Miguel Ángel Gallardo.
La Secretaría de Organización del PSOE ha nombrado este miércoles la composición de dicha comisión que estará formada además por los siguientes vocales: María José Pulido Pérez, Gonzalo Romero Barba, Carmen Yáñez Quirós, Pablo Iglesias Ordóñez, Ana María Fernández Rodríguez, José María Ramírez Morán e Irene Pozas García.
A partir de este momento, la Comisión Gestora se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo y convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional.
