Vox espera la llamada de Guardiola y le avisa de que “el tablero de conversaciones” es “muy diferente al de 2023”

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, aseguró este martes que tanto él como Óscar Fernández están esperando “la llamada” del Partido Popular y de María Guardiola para negociar el nuevo Gobierno en Extremadura, pero avisó de que “el tablero en el cual se han de producir las conversaciones” si los populares “deciden llamarnos” es “muy diferente al del 2023”.

Así lo indicó Garriga en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, donde incidió en que su partido está esperando “la llamada del PP”, un partido que tendrá que decidir “si quiere de verdad protagonizar un cambio total y absoluto de la mano de Vox” o si prefiere “optar por una abstención del PSOE y seguir impulsando las políticas socialistas que comparten”.

Según Garriga, las elecciones extremeñas del domingo constataron “el hundimiento y la descomposición del PSOE, de esa trama corrupta y de un grupo de depravados sexuales” y “el fracaso de Feijóo y Guardiola”, porque plantearon estas elecciones como un “órdago a Vox” y el resultado ha sido que “el gran ganador” de estos comicios “ha sido Vox”.

Su partido, recordó, ha sido el único que “ha duplicado el porcentaje de voto, pasando del 8% a casi el 17%, a más que duplicado el número de diputados, pasando de 5 a 11 y casi duplicando el número de votos”. Por tanto, ya avisó a Guardiola de que “el tablero en el cual se han de producir las conversaciones con el PP si deciden llamarnos es muy diferente al del 2023”.

Asimismo, explicó que el electorado de Vox “no permitiría que no pusiéramos en valor” la “fuerza necesaria que nos han dado el pasado domingo los extremeños”. Si su partido y el PP, tras estos comicios, suma casi un 60% “no es para que se siga haciendo desde la Junta de Extremadura lo que ha hecho Guardiola en los últimos años”.

“Límites”

Los extremeños, apuntó Garriga, quieren “un cambio absoluto” y Vox va a ser “garantía de eso si Guardiola está dispuesta”. “Nosotros no vamos a contribuir a hacer aquello que han hecho históricamente, por desgracia, PP y PSOE, que es estafar a los electores, diciendo una cosa en campaña para hacer otra después cuando los electorales han depositado su voto”, dijo.

Preguntado sobre si Vox pedirá a Guardiola entrar en el Gobierno de Extremadura, Garriga aclaró que su partido no se pone “límites más allá de hacer valer los votos de los extremeños y de reflejar el resultado electoral que se produjo el domingo, que el gran ganador, sin duda alguna fue Vox, duplicando votos porcentajes y diputados”.

A partir de ahí, destacó, si Guardiola “decide protagonizar el cambio con nosotros y no llamar al PSOE, abriremos todas las oportunidades que se pongan encima de la mesa”. Para Vox “lo más importante es revertir todas esas políticas que han condenado” a Extremadura a “la ruina, a la inseguridad y a la falta de prosperidad”, comentó.

Además, dejó claro que “nosotros no vemos aquí a buscar sillones”, sino a “cambiar de verdad la vida de la gente” y “en eso vamos a trabajar”. Preguntado sobre si el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado, apuntó que hasta donde sabe no, pero eso “es lo de menos”.

Pese a ello, manifestó que “no estaría de más” que Feijóo explicara por qué durante la campaña electoral, “de la mano del PSOE”, ha protagonizado “una campaña como nunca antes habíamos visto en contra de Vox, malinterpretando nuestros mensajes”. “Hemos visto un tipo de pinza entre PSOE y PP con algunos medios que han intentado descabalgar a Vox”, deploró.