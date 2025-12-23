Ejecutivo
Sánchez preside la foto oficial del Gobierno tras la incorporación de Tolón
El presidente y todos sus ministros han posado para los informadores gráficos en la escalinata de acceso al edificio principal del Palacio de la Moncloa poco antes del inicio de la última reunión del año del Consejo de Ministros
EFE
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este martes la foto oficial de su Ejecutivo tras la salida de Pilar Alegría como ministra de Educación y su sustitución por Milagros Tolón.
Sánchez y todos sus ministros han posado para los informadores gráficos en la escalinata de acceso al edificio principal del Palacio de la Moncloa poco antes del inicio de la última reunión del año del Consejo de Ministros.
De forma previa a la foto, los reporteros gráficos han podido captar por vez primera la llegada a Moncloa de Milagros Tolón, quien ha posado en la escalinata con su cartera en la que figura inscrito el nombre de su departamento, Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
A renglón seguido ha llegado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien tras la salida de Alegría y por decisión de Sánchez, acumula a ese cargo el de portavoz del Gobierno.
Así está inscrito también ya en la cartera con la que ha llegado al Palacio de la Moncloa y con la que ha posado igualmente para los informadores gráficos.
Después de que Tolón y Saiz hayan accedido al interior del edificio, todos los integrantes del Gobierno han salido a la escalinata para la foto del nuevo Ejecutivo, que suma un nuevo miembro y con lo que el número de ministros asciende a 22.
La nueva portavoz del Gobierno se estrenará en este cometido este martes tras la reunión del Consejo de ministros para dar cuenta de los asuntos tratados.
Entre ellos, se prevé aprobar el nuevo abono de transporte nacional y la ampliación de medidas del escudo social que caducan el 31 de diciembre, como el bono social eléctrico o la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables.
- Óscar Puente: «A López Miras solo le falta hacerme la ola cuando visito la Región»
- La nueva vida de un murciano tras lograr cancelar una deuda de 65.000 euros: 'Ahora sí tengo ganas de mirar hacia delante
- La nueva ministra de Educación es persona non grata en Murcia
- El Perolo vende una serie completa del primer quinto premio: 'Muy contentos
- Lotería de Navidad Murcia 2025 | Cartagena y San Pedro del Pinatar, agraciados con el tercer premio: 'Hemos vendido a muchos extranjeros de los cruceros
- Medio centenar de hinchas violentos del Europa hacen destrozos en el tranvía y atacan a aficionados del Murcia antes del partido de Liga
- El polígono junto a Amazon en Murcia toma cuerpo con la obra de urbanización
- Lotería de Navidad Murcia 2025 | El séptimo 'quinto' salpica a Murcia y Caravaca