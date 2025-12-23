El PP aguarda a que Vox plantee sus exigencias en Extremadura, pero les ven "muy cómodos" en la oposición

Los resultados electorales en Extremadura han sido "muy clarificadores" para la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Según ha dicho, han dejado un "triunfo incontestable" de la candidata popular, María Guardiola, y han supuesto un "correctivo" para Pedro Sánchez. Sin embargo, lo que no está tan claro ahora mismo es cómo va a lograr Guardiola ser investida presidenta de Extremadura. Con la vista puesta en Vox, Muñoz ha dicho que están a la espera de que la formación de extrema derecha plantee sus exigencias, como querer formar parte del gobierno autonómico, pero ha dejado caer que les ve "muy cómodos" en la oposición.

"Creo que la lectura de Extremadura ha sido muy clara, quieren un gobierno liderado por el PP, de cada cuatro votantes, alrededor de tres han votado a Guardiola y uno a Vox", ha sentenciado Muñoz en una rueda de prensa en la Cámara Baja. Acto seguido, y ha preguntas de los periodistas, ha asegurado que desconoce qué pedirá ahora Santiago Abascal, líder de Vox, para investir a Guardiola y ha sido en ese momento cuando les ha lanzado una pulla: "No sé si finalmente pedirá estar en los gobiernos, yo les veo muy cómodos fuera en la oposición. No les veo con muchas ganas. Estaban en los gobiernos y decidieron salirse porque no les gustaba la gestión".

Además, Muñoz ha insistido en que el 60% de los extremeños ha votado por una formación a la derecha del PSOE, dejando claro que quieren que continúe un Gobierno liderado por Guardiola. "Lo que tendremos que hacer es ponernos de acuerdo porque eso es precisamente lo que nos han dicho los extremeños. Yo entiendo que no va a haber ningún problema", ha aseverado antes de admitir que "es lógico" que exista tensión entre PP y Vox en determinados momentos porque son partidos distintos, una concesión que no hace al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.