Escenario postelectoral
El PP aguarda a que Vox plantee sus exigencias en Extremadura, pero les ven "muy cómodos" en la oposición
Los resultados electorales en Extremadura han sido "muy clarificadores" para la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Según ha dicho, han dejado un "triunfo incontestable" de la candidata popular, María Guardiola, y han supuesto un "correctivo" para Pedro Sánchez. Sin embargo, lo que no está tan claro ahora mismo es cómo va a lograr Guardiola ser investida presidenta de Extremadura. Con la vista puesta en Vox, Muñoz ha dicho que están a la espera de que la formación de extrema derecha plantee sus exigencias, como querer formar parte del gobierno autonómico, pero ha dejado caer que les ve "muy cómodos" en la oposición.
"Creo que la lectura de Extremadura ha sido muy clara, quieren un gobierno liderado por el PP, de cada cuatro votantes, alrededor de tres han votado a Guardiola y uno a Vox", ha sentenciado Muñoz en una rueda de prensa en la Cámara Baja. Acto seguido, y ha preguntas de los periodistas, ha asegurado que desconoce qué pedirá ahora Santiago Abascal, líder de Vox, para investir a Guardiola y ha sido en ese momento cuando les ha lanzado una pulla: "No sé si finalmente pedirá estar en los gobiernos, yo les veo muy cómodos fuera en la oposición. No les veo con muchas ganas. Estaban en los gobiernos y decidieron salirse porque no les gustaba la gestión".
Además, Muñoz ha insistido en que el 60% de los extremeños ha votado por una formación a la derecha del PSOE, dejando claro que quieren que continúe un Gobierno liderado por Guardiola. "Lo que tendremos que hacer es ponernos de acuerdo porque eso es precisamente lo que nos han dicho los extremeños. Yo entiendo que no va a haber ningún problema", ha aseverado antes de admitir que "es lógico" que exista tensión entre PP y Vox en determinados momentos porque son partidos distintos, una concesión que no hace al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Óscar Puente: «A López Miras solo le falta hacerme la ola cuando visito la Región»
- La nueva vida de un murciano tras lograr cancelar una deuda de 65.000 euros: 'Ahora sí tengo ganas de mirar hacia delante
- La nueva ministra de Educación es persona non grata en Murcia
- El Perolo vende una serie completa del primer quinto premio: 'Muy contentos
- Lotería de Navidad Murcia 2025 | Cartagena y San Pedro del Pinatar, agraciados con el tercer premio: 'Hemos vendido a muchos extranjeros de los cruceros
- Medio centenar de hinchas violentos del Europa hacen destrozos en el tranvía y atacan a aficionados del Murcia antes del partido de Liga
- El polígono junto a Amazon en Murcia toma cuerpo con la obra de urbanización
- Lotería de Navidad Murcia 2025 | El séptimo 'quinto' salpica a Murcia y Caravaca