Ferraz deja en manos del partido en Extremadura una posible abstención en la investidura de Guardiola

El PSOE ha dejado en manos de su militancia en Extremadura la decisión sobre el sentido del voto en una eventual investidura de la presidenta en funciones, María Guardiola (PP), tras las elecciones autonómicas en las que los populares fueron la lista más votada, pero sin mayoría suficiente para gobernar. La dirección federal ha insistido en que no dará directrices y en que será la federación extremeña la que decida, una vez que la candidata del PP explique con quién pretende gobernar y qué salida propone al escenario político abierto tras el adelanto electoral.

Así lo ha señalado este martes la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en varias entrevistas en TVE, en las que ha subrayado que cualquier acuerdo de investidura o presupuestario del partido se somete siempre a votación de la militancia. “Serán los militantes los que decidan”, ha remarcado, insistiendo en que esa decisión llegará “a posteriori” y que, por el momento, “ahora es el turno de Guardiola”.

Más dependencia de Vox

Mínguez ha afirmado que la presidenta en funciones es ahora “más dependiente que nunca de la ultraderecha” y ha cuestionado que el adelanto electoral haya servido para reforzar la posición del PP en Extremadura. En este sentido, ha recordado que Guardiola convocó elecciones ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos y se ha preguntado si el nuevo escenario le permitirá ahora gobernar. “No tenía presupuestos, pero ¿ahora va a tener investidura?”, ha planteado.

A juicio de la portavoz socialista, Guardiola pretendía diferenciarse de Vox con la convocatoria electoral, pero el resultado ha sido el contrario. “Lo único que ha hecho es engordar al monstruo de Vox”, ha afirmado, al considerar que el partido de Santiago Abascal sale reforzado y con mayor capacidad de condicionar la acción del futuro Gobierno autonómico.

Críticas al PP y a Feijóo

La portavoz del PSOE ha dirigido también sus críticas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de “normalizar la ultraderecha” como, según ha dicho, “nadie está haciendo en Europa”. En su opinión, el proyecto político del PP “va a depender de Vox” tanto en Extremadura como en otros territorios, hasta el punto de que Feijóo “no tiene ningún futuro” sin el respaldo del partido de Abascal.

Mínguez ha recordado además que este patrón se ha repetido en otras comunidades, como la Comunidad Valenciana o Aragón, donde el PP rechazó acuerdos con el PSOE para acabar pactando con Vox. En este contexto, ha lamentado que la abstención se plantee de forma recurrente a los socialistas cuando pierden unas elecciones, pero no al PP cuando queda en segunda posición y puede facilitar la investidura de un candidato del PSOE.

Vara 2023 y el debate sobre la abstención

En relación con las declaraciones del expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que defendió una abstención del PSOE para permitir un Gobierno del PP sin Vox, Mínguez ha señalado que el partido respeta todas las opiniones, pero ha insistido en que cada proceso tiene sus tiempos y que cualquier decisión debe pasar por la militancia.

En este sentido, ha traído al presente las elecciones autonómicas de 2023, cuando el socialista Guillermo Fernández Vara ganó los comicios en Extremadura y el PP no se planteó abstenerse para facilitar su investidura. “Es una pregunta que siempre se nos hace a los socialistas cuando gana el PP y que no se le hace al PP cuando gana el PSOE”, ha señalado.

Cabe destacar que en las últimas horas, el líder del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha opuesto a la propuesta de Ibarra de facilitar la investidura de Guardiola: “Se me revuelve todo escuchando este tipo de comentarios”, ha subrayado.

Autocrítica tras el resultado electoral

La portavoz socialista ha reconocido que el resultado de las elecciones en Extremadura ha sido “malo” para el PSOE y ha admitido que el partido se ha visto “frente al espejo”. Según ha explicado, una parte del electorado progresista “se ha quedado en casa”, una abstención que, a su juicio, ha contribuido al crecimiento de la ultraderecha y a que el PP pueda aspirar a gobernar.

“Tenemos que escuchar a la ciudadanía, movilizar y convencer para que vuelva a votar”, ha señalado, advirtiendo de que la desmovilización de la izquierda “provoca una ultraderecha más fuerte y gobiernos del PP”.

Gestora y congreso extraordinario

Tras la dimisión del secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que mantendrá su acta de diputado, la federación será dirigida por una gestora que nombrará Ferraz en los próximos días. Mínguez ha pedido “ir paso a paso” y ha asegurado que desde la Ejecutiva Federal se darán “los tiempos” al PSOE de Extremadura.

Posteriormente, se celebrará un congreso extraordinario, aún sin fecha, en el que la militancia elegirá una nueva ejecutiva y un nuevo liderazgo para el partido en la región.

Por último, Mínguez ha desvinculado el resultado de Extremadura del resto del calendario electoral y ha afirmado que el PSOE “sale a ganar” en las próximas citas en Aragón, Castilla y León y Andalucía. En su opinión, solo el voto al PSOE puede frenar “la involución” que, según ha dicho, representan los pactos entre el PP y Vox.