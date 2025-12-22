Rebeca Torró reestructura Organización tras los casos de abusos en el PSOE

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presentó este lunes a la Ejecutiva Federal del PSOE una serie de cambios en su equipo tras los presuntos casos de abusos en las filas socialistas. Incorpora a la riojana Elisa Garrido como nueva adjunta de Organización y responsable de Coordinación Territorial, de manera que divide en tres adjuntos su equipo más directo. Garrido estará junto a Borja Cabezón (Acción Electoral) y Anabel Mateos (Acción democrática), como adjuntos a Organización.

En estos cambios, aprobados por unanimidad, cobra mayor relevancia en la Ejecutiva la también portavoz adjunta, Enma López, que asume la Secretaría de Estudios y Programas en la que estaba Javier Izquierdo, quién recientemente presentó la renuncia a todos sus cargos ante una denuncia de acoso sexual, según avanzan a EL PERIÓDICO fuentes socialistas.

Tambien es novedad en el equipo de Torró la entrada de la cántabra Carmen González, que asume la secretaría de Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento que, hasta ahora, gestionaba López.

Todos estos cambios propuestos por Torró fueron aprobados en la Comisión Ejecutiva Federal que los socialistas celebran este lunes y en la que analizan los resultados electorales en Extremadura, donde el PSOE ha registrado su peor dato histórico en esta comunidad.

A nivel de Gobierno, Pedro Sánchez también ha comunicado a primera hora de este lunes los cambios tras la salida de Pilar Alegría, candidata del PSOE en las elecciones de anticipadas de Aragón el próximo 8 de febrero. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, asumirá la Portavocía del Ejecutivo y la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, liderará el departamento de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Cambios en el Gobierno

Sánchez ha mirado así a la segunda parte de la legislatura para asegurar que con estos cambios afronta "con energías renovadas" y "con las pilas cargadas" el futuro que le queda por delante. Durante su declaración institucional desde La Moncloa se ha mostrado dispuesto, como suele repetir, a "pelear" para sacar adelante su hoja de ruta y hacerlo con la receta del "diálogo" y "humildad".

La crisis de Gobierno sin usar el comodín de la remodelación en profundidad para coger impulso y la normalidad en la comunicación de los cambios trata de encapsular la debacle de los socialistas este domingo en las elecciones extremeñas. Blindarse ante las sensaciones de fin de ciclo y mostrar determinación para agotar la legislatura.

En Ferraz hacen autocrítica por la fuerte desmovilización del votante socialista, además de asumir que el candidato, el procesado Miguel Ángel Gallardo, “tampoco ha ayudado”. Con todo, evitan por ahora empujarlo a dimitir. “Primero que hable con su Ejecutiva” regional este lunes, señalan en la Dirección federal dando cuenta de la presión para que dé un paso al lado. "Espero que mañana se asuman responsabilidades de una vez", avisan en privado otros dirigentes socialistas sin medias tintas.