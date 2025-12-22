María Guardiola gana pero deberá pactar con Vox pese a la debacle histórica del PSOE

Los resultados de las elecciones a la Asamblea de Extremadura celebradas este 21 de diciembre, primeros comicios adelantados y primeros en solitario de la comunidad, han dejado muchas conclusiones, la primera es que la gobernabilidad de Extremadura volverá a necesitar de un acuerdo entre PP y Vox, cuando fue precisamente el desacuerdo entre ambos lo que obligó a convocar los comicios. Con el 99,8% de las mesas escrutadas cerca de la medianoche, el PP ha ganado las elecciones con 29 escaños (+1 respecto a los comicios autonómicos de 2023), mientras que el PSOE ha cosechado su peor resultado histórico con 18 escaños (-10). La sorpresa ha estado en Vox, que se duplica hasta los 11 (+6). En cuarto, Unidas por Extremadura también se queda al borde de doblar apoyos, con 7 escaños (+3). Ningún otro partido de las doce candidaturas ha entrado en el parlamento regional.

Con estos datos (a falta de computar el voto CERA, que en Extremadura son30.610 votos de 102 países), la candidata del PP, María Guardiola, obtiene más escaños que toda la izquierda junta, de modo que puede ser presidenta de la Junta con la abstención de Vox (o del PSOE si quiere evitar que lo de Abascal toquen poder) en la segunda votación de investidura en la Asamblea de Extremadura (la primera se requiere mayoría absoluta). No obstante, para gobernar necesitaría de un acuerdo con Vox, que sale mucho más reforzado de los comicios.

Además, este resultado revela que el Partido Socialista toca suelo en Extremadura, con 18 escaños, diez por debajo del mínimo hasta ahora de 2023, cuando Guillermo Fernández Vara obtuvo 28. El candidato, Miguel Ángel Gallardo, ha calificado el resultado de «muy malo, sin paliativos», y este lunes reunirá al partido sin que de momento se pronuncie sobre su futuro en el PSOE.

Vox duplica sus escaños tras la cabalgada de Santiago Abascal por Extremadura durante toda la campaña. De los 5 de las elecciones de 2023 se ha disparado a 11. El partido de Abascal logra el mejor resultado de un tercer partido en la historia democrática de Extremadura, pasando a ser incluso la segunda fuerza en municipios como la propia capital pacense. Además, ha sido la fuerza más votada en una decena de municipios extremeños, e incluso la segunda en la propia capital pacense.

Unidas por Extremadura también se alimenta de la caída socialista y sube 3 escaños hasta los 7, mejorando su máximo hasta ahora: los 6 sillones de los comicios de 2015.

Los extremeños han elegido eligen este domingo a los 65 diputados que integrarán la Asamblea de Extremadura: 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la provincia de Cáceres. La debacle del PSOE provoca que se queden fuera de la Asamblea históricos del partido como José María Vergeles, vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura entre 2019 y 2023, y consejero de Sanidad y Servicios Sociales entre 2015 y 2023. Ocupaba el undécimo puesto en la lista por Badajoz, donde solo han entrado diez. La propia presidenta de la Asamblea de Extremadura en la última legislatura, la socialista Blanca Martín, ha entrado al límite al ocupar el octavo lugar de la lista por Cáceres.

Siete mayorías absolutas

La caída del PSOE cobra mayor realidad si se compara con los resultados del partido en la historia democrática de Extremadura. De las once elecciones celebradas hasta el momento, el PSOE ha ganado diez: las de 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2015, 2019 y 2023 (finalmente gobernó el PP con apoyo de Vox). De todas ellas, los socialistas lograron mayoría absoluta en 1983, 1987, 1991, 1999, 2003, 2007 y 2019, las cinco primeras con Ibarra y las dos últimas con Fernández Vara.

Las únicas elecciones que ha ganado un partido distinto al PSOE fueron las de 2011, con los 32 escaños que consiguió el PP, cuando José Antonio Monago se quedó a 1 solo sillón de lograr la mayoría absoluta.

La sesión para constituir la nueva Asamblea de Extremadura debe ser convocada por la presidenta en funciones, María Guardiola, entre el 22 de diciembre y el 5 de enero, con el fin de celebrarse antes del 20 de enero.

Los 65 diputados deberán elegir la Presidencia de la Asamblea y, a continuación, el resto de los miembros de la mesa por mayoría cualificada. Si no hay apoyo suficiente, se realizará una segunda votación por mayoría simple. Los empates obligarían a nuevas votaciones.

Nuevo presidente de la Junta

Una vez constituida la Asamblea, el nuevo presidente de la Mesa deberá proponer en quince días a lo sumo un candidato a la Presidencia de la Junta, que deberá tener el apoyo mínimo de una cuarta parte de los escaños. Habrá otro plazo de quince días más para el debate de investidura. Llegado el día, el candidato habrá de obtener mayoría absoluta para ser proclamado presidente. Si no lo consigue, se procederá a una nueva votación 48 horas después de la primera, en la que se requerirá ya mayoría simple.

Si tampoco se logra proclamar presidente, el procedimiento podrá repetirse con los mismos o diferentes candidatos tantas veces como lo estime la Presidencia de la Asamblea. A los dos meses de la primera votación, si no ha habido ningún acuerdo, la Asamblea quedará disuelta y se procederá a convocar nuevas elecciones.