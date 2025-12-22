Irene de Miguel asegura que encabezará "la mayor oposición" a la derecha y pide a Guardiola "un paso al lado"
La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia del Gobierno extremeño, Irene de Miguel, ha afirmado que la confluencia será "la mayor oposición" que la derecha encontrará en la región y ha instado a la popular María Guardiola a dar un paso al lado si tiene "un mínimo de decencia".
