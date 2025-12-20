Más de 890.000 extremeños están este domingo llamados a las urnas en una jornada histórica

Más de 890.000 extremeños están este domingo llamados a las urnas en una jornada electoral histórica. Extremadura celebra por primera vez comicios anticipados y sin confluencia con las municipales tras la decisión de la presidenta de la Junta, María Guardiola, de disolver la Asamblea ante la imposibilidad de aprobar nuevos presupuestos por segundo año consecutivo.

A las puertas de la Navidad y tras una campaña electoral polarizada y salpicada de polémica, la expectación es máxima: la lectura de los resultados en clave nacional situará a la región en el centro del tablero político y mediático del país.

Los candidatos extremeños a la Presidencia de la Junta en el debate celebrado esta semana en Canal Extremadura. / EL PERIÓDICO

Siete millones de euros

Para garantizar el normal desarrollo de la votación, se ha activado un amplio dispositivo humano y logístico en toda la región. Al convocarse las elecciones en solitario, la totalidad del coste del proceso lo asumirá la Junta de Extremadura: el presupuesto para ello asciende a 7 millones de euros, frente a los 2,8 millones que costaron los comicios de mayo de 2023.

El motivo de este fuerte incremento del gasto es la ausencia de cofinanciación estatal: al convocarse las elecciones en solitario, la totalidad del coste del proceso lo asumirá la Junta de Extremadura.

El mayor desembolso, 3,7 millones de euros, se destinará al servicio de recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados electorales. Otros 1,8 millones cubrirán el pago de los trabajadores que presten servicio el día de las elecciones, donde se incluye tanto a los miembros de las mesas como a los representantes judiciales.

Además, se han consignado algo más de 500.000 euros para material electoral, la adecuación del centro de operaciones (la Escuela de Administración Pública, en Mérida) y el traslado de electores. Se mantiene, asimismo, el millón de euros destinado a los partidos políticos, que se repartirá según los votos y escaños obtenidos.

Resultados anticipados

La jornada se inicia a las 9.00 horas con la apertura de los colegios electorales y se prolongará hasta las 20.00, cuando dará comienzo el escrutinio. Los extremeños podrán elegir entre 12 candidaturas: 11 por la provincia de Cáceres y 10 por Badajoz después de que la Junta Electoral no admitiera la lista de Escaños en Blanco.

Al no haber recuento municipal, que se realiza en primer lugar, se prevé que los resultados se conozcan antes de lo que suele ser habitual en las elecciones autonómicas, en torno a las 21.30 horas. Según indica la Junta de Extremadura, se ha diseñado un operativo técnico y humano para ofrecer datos electorales "rigurosos, seguros y en tiempo real" desde la constitución de las mesas hasta el escrutinio.

A lo largo de la jornada electoral se han previsto varias comparecencias informativas: tras la constitución de las mesas electorales, a las 10:00 horas; los avances de participación, en torno a las 14:30 y las 18:30 horas; y finalmente, una comparecencia con los resultados provisionales una vez concluido el escrutinio.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, desde el Centro Difusión Datos del 21D. / EFE

1.400 mesas electorales

El censo de electores ha quedado fijado en 890.985, de los que 30.610 son extremeños que residen actualmente en el extranjero, en concreto en 102 países. Además, en estas elecciones 26.695 jóvenes votarán por primera vez en unas autonómicas. Los extremeños podrán ejercer su derecho al voto en 1.300 colegios repartidos en los 388 municipios.

En total, el 21D se habilitarán 1.400 mesas electorales en la región, 904 en la provincia de Badajoz y 496 en la de Cáceres. Para abastecerlas, se han preparado 13,8 millones de papeletas (8.245.350 en Badajoz y 5.591.075 en Cáceres), además de 1,3 millones de sobres.

En paralelo, para el voto de residentes en el extranjero, residentes temporales y por correo, se han suministrado 1,1 millones de papeletas a las oficinas del censo de Badajoz y Cáceres. De ellas, 558.000 corresponden a la circunscripción pacense, con 10 candidaturas, y 587.950 a la cacereña, con 11 listas.

Incidencias y participación

El dispositivo del 21D contará además con 867 representantes de la Administración (493 en Badajoz y 374 en Cáceres), que estarán desplegados en las mesas para informar de posibles incidencias durante la jornada y comunicar los avances de participación. Cada uno dispondrá de una tablet para trasladar los datos "lo antes posible".

La Junta ha puesto a disposición de la ciudadanía una web específica sobre las elecciones autonómicas, así como un correo electrónico (elecciones2025@juntaex.es) para solicitar información o plantear dudas. También se ha habilitado un teléfono de información y un número de WhatsApp (669122125).

Además, el 21D se activará una página web específica para el seguimiento de la noche electoral (https://resultados.elecciones2025.juntaex.es) y se ha creado una app móvil, elecciones21D, para consultar los datos del proceso desde el teléfono.