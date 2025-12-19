El alcalde de Algeciras exhibe su poder: el PP evita derribarlo sin denuncias de mujeres agredidas

El caso Landaluce ha dejado de ser únicamente un problema personal del alcalde de Algeciras para convertirse en un test de poder interno dentro del Partido Popular y en un ejemplo de hasta dónde está dispuesto a llegar el partido para no precipitar decisiones sin lo que entiende deben ser "hechos objetivos" que las respalden. En estos momentos, José Ignacio Landaluce sigue siendo alcalde de Algeciras y mantiene su escaño como senador, ahora en el Grupo Mixto no tanto por una defensa explícita de su figura, sino porque el PP se niega a actuar sin denuncias formales de mujeres que se declaren víctimas y sin resoluciones judiciales que activen mecanismos disciplinarios claros. La denuncia presentada hasta la fecha es la del PSOE de Algeciras en la Fiscalía del Tribunal Supremo por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de malversación de fondos, tráfico de influencias y acoso sexual.

Juan Manuel Moreno, a preguntas de la prensa este jueves en el Parlamento de Andalucía, se refirió a quien otrora fuera un puntal del PP en la provincia de Cádiz como una persona que "voluntariamente decidió darse de baja" como militante y, "a partir de ahí no es de nuestro partido por lo que nosotros no tenemos ningún elemento de presión. Se ha pasado al grupo mixto al Senado". El argumento es prácticamente calcaldo al que la dirección del PSOE empleó ante las denuncias de acoso de Francisco Salazar, histórico dirigente y persona de confianza de Pedro Sánchez en Moncloa.

"Se trata de una denuncia política, y desde el PP tomamos decisiones sobre hechos objetivos. En estos momentos estamos en un periodo de evaluación sobre lo que va saliendo en los medios" PP de Cádiz

Aunque escasa, por las fuentes consultadas por este medio, la interlocución con Landaluce "la tiene la dirección provincial del PP", según apuntó Moreno a los medios. Es decir, la dirección del partido que preside Bruno García, alcalde de Cádiz. A preguntas de este medio, esta dirección traslada que "se trata de una denuncia política, y desde el PP tomamos decisiones sobre hechos objetivos. En estos momentos estamos en un periodo de evaluación sobre lo que va saliendo en los medios".

Casi a la misma hora en la que Moreno atendía a la prensaq, Landaluce concedía una entrevista a Onda Cero Algeciras en la que negó rotundamente dimitir y presumió de apoyo de compañeros y de la calle. "Si yo dimito, sería darle la razón a los que me atacan; si me voy, no podré seguir trabajando por Algeciras", es su argumento.

Este viernes, está previsto que el veterano alcalde presida el pleno municipal del Ayuntamiento de Algeciras, el último del año. La fotografía será incómoda y el informe caritas revelará la tensión que se acumula en las filas populares pero, salvo sorpresa, Landaluce entrará como alcalde y saldrá como tal aunque su figura está en la cuerda floja.

¿Qué denuncias hay contra Landaluce?

Hasta ahora, encima de la mesa a nivel jurídico, está la denuncia del PSOE de Algeciras, que firma Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE de Algeciras, junto a Isabel Beneroso, dirigente del partido a nivel local. El 5 de febrero de 2025 ya anunciaron esa denuncia que no fue registrada fornalmente hasta el pasado 9 de diciembre, como adelantó El Correo de Andalucía.

El núcleo de la denuncia del PSOE, de momento, gira en torno a dos contrataciones realizadas por la Alcaldía en septiembre de 2023 como personal eventual: por una parte, la de la exconcejal popular Laura Ruiz Gutiérrez y la de Inés Cortés Achedad, ex mujer del número dos de Landaluce, Luis Ángel Fernández, el cerebro del Ayuntamiento hasta que Landaluce lo castigó yendo el último de la lista del PP cuando estalló el escándalo de la estiba, una trama en la que su hijo Ángel sería el supuesto cabecilla y que entre 2008 y 2018 cobró hasta 55.000 euros por persona a cambio de prometer puestos de trabajo en el Puerto de Algeciras. A mediados de noviembre de 2025, se celebró el juicio en la Audiencia de Cádiz.

Y luego está el escenario, inestable, enfangado y turbio, en el que se lleva moviendo este alcalde al respecto de los presuntos casos de acoso sobre subordinadas. En off, el relato es profuso. En on, no. Landaluce ha ejercido el poder de forma absoluta (salvo el mandato de cogobierno con Ciudadanos) los últimos 14 años. El mar de fondo no es nuevo, sólo que ahora ha tomado forma en el debate público a nivel nacional.

Un chat de tres concejalas: dos niegan acoso y a otra la presionan para que lo niegue

A día de hoy, no hay denuncias en los juzgados de ninguna de las tres concejalas que en un chat particular sí confesaron episodios de actitudes y situaciones de Landaluce no consentidas sobre estas mujeres. Distintos pantallazos de este chat así como conversaciones privadas entre dirigentes del PSOE con dirigentes o ex dirigentes del PP forman parte de las pruebas que el PSOE ha llevado a la Fiscalía.

Este chat tiene tres protagonistas: dos de estas mujeres, Susana Pérez Custodio y Eva Pajares, negaron públicamente los hechos en su día en sendas cartas remitidas al Europa Sur. La primera sigue sigue trabajando en el Ayuntamiento de Algeciras y además es presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Recientemente, ha salido de nuevo de forma pública a defender que no se siente víctima y la honorabilidad de Landaluce. Pajares salió del gobierno municipal y, en febrero de 2019, tras las elecciones andaluzas donde se produjo el la entrada del PP en el gobierno de la Junta, ascendió a subdelegada del Gobierno en el Campo de Gibraltar, y tras las elecciones de 2022 pasó a ser delegada territorial de Salud. Salvo esa carta, hasta la fecha ha evitado ahondar en este asunto. Su jefe directo, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y uno de los pesos pesados del PP en la provincia de Cádiz, dice llevar dos semanas sin cogerle el teléfono a Landaluce. Por los pasillos del Parlamento, este jueves decía sentirse "decepcionado" respecto a uno de los alcaldes que remaron a favo de obra para conseguir las grandes mayorías del PP en la provincia.

La tercera persona de este chat es Laura Ruiz, una figura incómoda para el alcalde: Ruiz es la protagonista de la reunión, revelada por El Correo de Andalucía, en la que Marcos Borrego, abogado y dirigente del PP de Málaga y persona de confianza de Landaluce, junto a Bernardo Palenciano, ex jefe de personal del Ayuntamiento, la presionó para que firmara una carta en la que debía asumir en primera persona trastorno mental en los días en que, una vez fuera del Ayuntamiento, amenazó con tirar de la manta para desvelar unos episodios que, supuestamente, comprometerían al alcalde de Algeciras. "Susana y Eva han dicho que 'eso' es falso, tú no puedes decir que es verdadero", se escucha de forma literal decir a Borrego. En las distintas entrevistas que ha concedido a medios nacionales y locales, Landaluce reconoce la existencia de esta reunión y alega que era para tratar de "ordenar los argumentos" una vez llegara la denuncia del PSOE.

Durante el tiempo, Ruiz fue concejala participó en el chat, oyó, escuchó y supo lo que allí se relataba. Una vez fuera del Ayuntamiento -entregó el acta de concejal en 2021 cuando fue condenada por la Audiencia Provincial de Cádiz en un juicio relativo a su vida privada- divulgó mensajes en redes que comprometían al alcalde. El 4 de octubre de 2023, Landaluce la rescató con un puesto de trabajo de personal de confianza en el Consistorio algecireño por 25.000 euros al año, como el propio Landaluce ha revelado a los medios. El día anterior, Landaluce recibió una carta de Ruiz implorando perdón que le hizo llegar su "amigo" Palenciano. En 24 horas, perdón y contrato como persona de confianza.

El PP le aclara a Landaluce que "no existe la suspensión temporal" de militancia

Fuentes de la dirección regional del PP confirman que el partido recibió formalmente el pasado viernes la solicitud de baja de militancia presentada por Landaluce. No obstante, subrayan un matiz clave: en la normativa interna del PP no existe la figura de la suspensión temporal voluntaria de militancia, que fue lo que Landaluce comunicó a los medios. Esa figura, aclaran fuentes del PP-A, solo se contempla cuando es el Comité de Garantías quien la acuerda de manera cautelar ante determinados hechos objetivos, como ocurrió por ejemplo cuando ante la detención de los dirigentes del PP de la Diputación de Almería se les aplicó una suspensión inmediata tras pasar por dependencias policiales.

En el caso de Algeciras, el escenario es distinto. Eso subraya el PP que, en lo orgánico, sigue la estrategia de Antonio Repullo. Landaluce, a día de hoy, no es militante del PP, pero ejerce como un alcalde independiente integrado en el Grupo Popular de Algeciras, donde los de Juanma Moreno tiene mayoría absoluta. Una situación que en el partido relativizan: "Hay decenas de casos así", explican fuentes regionales, recordando que numerosos independientes han gobernado ayuntamientos tras presentarse en listas del PP sin que ello supusiera una anomalía política o jurídica.

El mensaje que se traslada desde la cúpula del partido es claro: el PP no actúa al dictado de los tiempos de nadie. Ni de la oposición, ni de los medios de comunicación, ni de actores externos como Alvise Pérez, el eurodiputado ultra que en su canal de Telegram difundió en octubre de 2024 los pantallazos que se han usado como moneda de cambio a lo largo del tiempo. Ahora que ha estallado el caso Landaluce y la situación ya es insostenible ha vuelto a amenazar al alcalde con hacer públicos detalles de las supuestas víctimas de acoso así como también prácticas que podrían ser irregulares y que se habrían acumulado en este Consistorio.

Uno de los elementos centrales del discurso del PP es la ausencia total de denuncias de mujeres contra Landaluce. ¿Silencio, omertá o falta de base?. En el PP prefieren no responder a esta pregunta e insisten en que "ahora mismo no hay una sola denuncia de ninguna mujer" y señalan el rosario de casos que está emergiendo en las filas del PSOE más allá del caso Salazar. En ese contexto, califican de "lamentable" que los socialistas estén construyendo un relato de gravedad máxima contra un alcalde que no tiene ninguna denuncia. Dirigentes del PP han empezado a trabajar una línea argumental: respetar la presunción de inocencia no quiere decir respaldarlo públicamente.

Un silencio que no equivale a una condena, pero que marca distancia y deja claro que el partido observa, mide y espera. Mientras tanto, Landaluce sigue en pie

El partido asume que la situación actual es "sobrevenida" que obliga a una reflexión estratégica. La interlocución con el grupo municipal existe pero el mensaje es firme: el escenario de una moción de censura no se contempla en absoluto. El PP se vale con sus propios concejales para derrocar, si quiere, a Landaluce. En el pleno, hay 27 concejales, el PP tiene 15 concejales, sin contar al alcalde, el PSOE, siete y Vox, cuatro. La mayoría absoluta está en 14. María Jesús Montero, líder del PSOE-A, criticó este jueves que el PP no utilice esta vía "para posibilitar el cambio". "No puede ser que el PP haga una expulsión estética del partido y no le preocupe que al frente del Consistorio esté una persona supuestamente con comportamientos" abusivos hacia las mujeres. Ese es su argumento.

