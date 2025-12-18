El alcalde de Algeciras se enroca pese a las denuncias de acoso: se niega a dimitir y presume de apoyo de "compañeros"

"Si yo dimito, sería darle la razón a los que me atacan; si me voy, no podré seguir trabajando por Algeciras". Es el mensaje que ha querido dejar claro este jueves José Ignacio Landaluce en una entrevista concedida a Onda Cero, en un momento de máxima presión sobre él tras la revelación de los audios en la que colaboradores de su máxima confianza coaccionaron a una ex concejala del Ayuntamiento para que firmara una carta en la que debía reconocer trastornos mentales durante los días en que escribió en redes mensajes sobre un presunto caso de acoso sexual hacia dos concejalas por parte del alcalde de Algeciras.

En esta entrevista en Onda Cero Algeciras y, horas antes en el programa Espejo Público de Antena 3, Landaluce ha asegurado que va a "seguir" en la Alcaldía y que espera "tener toda la energía para poder luchar" por Algeciras. "Hasta ahora lo he logrado, tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de mis compañeros y me están haciendo perder unos días preciosos y sufrir muchos días, pero Algeciras lo merece y los algecireños me apoyan en la calle, así que vamos a seguir".

Un apoyo que, al menos de forma pública, evita hacer ningúin dirigente del PP andaluz. A preguntas de la prensa, Juan Manuel Moreno ha eludido pedir la dimisión del alcalde y ha argumentado que, una vez que el propio Landaluce se hadado de baja como militante "no tienen ningún elemento de presión sobre él". En los pasillos del Parlamento de Andalucía, los diputados del PP han tratado de evitar pronunciarse al respecto y un manto de silencio en incomodidad es la respuesta cuando se pregunta por el caso Landaluce.

El regidor de Algeciras, alcalde con mayoría absoluta que ha encadenado hasta cinco mandatos consecutivos, ha insistido en que sobre el caso del presunto acoso "no hay ni una sola denuncia, no hay ni una sola denuncia de ninguna mujer". Y ha argumentado que "hace un año y poco empezó una campaña y al día siguiente mis compañeras dijeron que era mentira lo que decía el PSOE" para recordar después que el PSOE anunció que había denunciado en la Fiscalía pero "no lo habían hecho y ahora, un año después y coincidiendo con todo este follón, resulta que el 10 de diciembre dicen de nuevo que van a presentar una denuncia en el Supremo". La denuncia del PSOE se registró en a Fiscalía del Supremo el pasado día 9 de diciembre. Se escuda en que en octubre del pasado año "hay un comunicado de mis dos compañeras diciendo que es mentira, es decir, no hay ninguna sola denuncia de ninguna mujer". Se refiere, concretamente, a Susana Pérez Custodia y Eva Pajares, concejalas del Ayuntamiento de Algeciras en el momento en que se produjeron estos episodios de presunto acoso al alcalde.

Landaluce ha señalado que ha pedido a su abogado presentar una querella. "Tenemos que denunciar esto, esto no se puede quedar así, que han utilizado hasta a mi madre, que va a cumplir 90 años dentro de unos días", ha concluido.