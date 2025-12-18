Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral

El PSOE ha recibido en su canal interno dos denuncias por una situación de supuesto acoso laboral contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage. Están firmadas por dos exconcejalas y compañeras de partido, Eva Martínez Acón y Esther Fontán, que dicen que en su día elevaron sus denuncias ante el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sin que prosperaran.

Martínez Acón es la ex secretaria general del PSOE de A Coruña, que fue desposeída fulminantemente de sus atribuciones de gobierno por la regidora alegando su "nula dedicación". Fue solo año y medio después de acceder a la Alcaldía, en noviembre de 2020. Afín a Gonzalo Caballero en aquel momento e impuesta en la lista de Rey a las municipales por Santiago y Ferraz, Acón aseguró entonces que el motivo de la destitución era haber reclamado "las aportaciones que el grupo municipal y algunos concejales" adeudaban al partido.

Esther Fontán fue el gran apoyo de Inés Rey en las primarias que le permitieron concurrir a la Alcaldía de A Coruña, pero desapareció de las listas de 2023 después de que las diferencias crecientes de la edil coruñesa con la regidora y su entorno acabaron por romper la relación.

La sombra del 'caso Tomé'

La herramienta usada para las denuncias es el canal interno del PSdeG, el mismo al que llegaron las denuncias del 'caso Tomé', cuya gestión por parte del secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, fue duramente criticada por la regidora coruñesa. Tras conocer las denuncias, la alcaldesa emitió un comunicado en el que critica el uso del canal con fines "espurios": "Lo que se está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas".

"Creo que se han confundido de medio: a donde tienen que ir es al juzgado, y si no lo han hecho esas personas, con las que hace años que no tengo ninguna relación, entiendo que es porque saben perfectamente que no hay nada que denunciar, y porque saben que en España la denuncia falsa es un delito", indica el comunicado de Rey, que se ha mostrado muy crítica con la dirección del PSdeG por su gestión del caso Tomé.

Expone que "las dos denunciantes han ostentado cargos en mi Gobierno, por lo que a nadie se le escapa que esta maniobra es también un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas".

"Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas y denunciando los casos de violencia machista y acoso sexual, por mucho que haya personas que por esa causa intenten ahora actuar contra mí a través de un canal que precisamente tiene como función la defensa de las mujeres", insistió, y finalizó: "Si lo que pretenden es que me calle, no lo van a conseguir. Nadie me callará en mi defensa de las víctimas de acoso".

Eva Martínez Acón, Inés Rey y José Manuel Lage Tuñas, en el Palacio Municipal en 2019 / Carlos Pardellas

Acón denuncia que le dijeron "te la rascas a dos manos"

En su comunicación en el canal interno del PSOE, Eva Martínez Acón denuncia haber sufrido un "maltrato reiterado" siendo secretaria general de la Agrupación Socialista Coruñesa desde que Inés Rey fue elegida en primarias candidata a la Alcaldía de A Coruña, en noviembre de 2018, hasta su destitución como concejala de gobierno, el 11 de noviembre de 2020. Acón achaca ahora, como entonces, su cese a que reclamó a su partido el cumplimiento del código ético por impago de las aportaciones como cargos públicos por parte de algunos concejales y asesores del Gobierno local.

"Durante el año y cinco meses en los que fui concejala de Empleo fueron reiteradas las situaciones de gritos, insultos, malos modos, trato vejatorio, menoscabo de mi dignidad, mobbing... que tuve que soportar tanto por parte de la alcaldesa, Inés Rey García, como del portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas", expone Martínez Acón ante el PSOE, y prosigue: "El día 9 de noviembre de 2020 convocan una reunión en el Ayuntamiento con todos los concejales en la que durante una hora y media sufrí todo tipo de presiones, insultos (eres una vaga, te la rascas a dos manos, tienes un sueldo Nescafé, para ir en listas hay que tener nivel, que se te meta en la puta cabeza que quien manda en el PSOE es Inés...) y chantaje en el que o miro para otro lado (no pagan las aportaciones, empezarían a abonarlas a partir de ese momento y un importe muy inferior al de la tabla del federal) o si no me quitan las competencias y el sueldo en un evidente abuso de poder".

Tras ser apartada del Gobierno local, Acón dice que mantuvo el acta de concejala "por dignidad y porque no había hecho nada de lo que me achacaban". La exconcejala asegura que las presiones siguieron y que entonces decidió comunicar el caso al Comité de ética y a la Comisión Ejecutiva Nacional, y que el caso llegó al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán "sin que hubiese ningún tipo de actuación por el partido a nivel federal".

Martínez Acón asegura que, en aquel momento, se planteó con su abogada interponer una denuncia por acoso, pero lo descartó "por las consecuencias negativas en mi vida profesional además de la situación de ansiedad, angustia y malestar emocional que dicha situación me estaba creando". La situación actual en el PSOE, con oleada de presuntos casos de acoso comunicados a través de su canal interno, la ha llevado a presentar esta denuncia: "He tomado conciencia de la gravedad de la situación que parece muy extendida".

Esther Fontán, con Inés Rey, en 2020. / Carlos Pardellas

Fontán: "Jamás viví una situación como la que he vivido con Rey y Lage"

Esther Fontán, que fue concejala de Medio Ambiente entre 2019 y 2023, hasta que Inés Rey prescindió de ella, asegura que esa "actitud agresiva" que vivió en el Concello "no se ha difuminado sino que se ha agravado muchísimo más". "Cuando salí del Ayuntamiento, que salí de una manera muy digna y sin decir absolutamente nada, creo que mantuve hasta el día de hoy un perfil bajísimo. Pensé que esa actitud agresiva hacia algunas compañeras, personal de confianza o funcionarias, había terminado en 2023 y que, en este nuevo mandato, la alcaldesa y su primer teniente de alcaldesa [José Manuel Lage] relajarían la situación, dado que el equipo es suyo totalmente", relata. Pero no, se equivocó "de pe a pa", como ella misma admite.

La exedil decidió interponer esta denuncia por el canal interno de su partido después de escuchar a Inés Rey "defender los protocolos antiacoso, los derechos de las mujeres y proclamarse poco menos que la María Pita del feminismo galaico". Entonces, sintió "una gran indignación" porque sabía lo que "había sufrido" ella y algunas compañeras "en el primer mandato y lo que sufren ahora otras compañeras en este mandato, y, sobre todo, las funcionarias". "Consideré que ya estaba bien, que había que dar un paso. Yo, que no tengo nada que ganar. Soy una militante de más de 40 años en el PSOE y jamás en toda mi historia, que ocupé diferentes cargos orgánicos e institucionales, viví una situación como la que he vivido con la alcaldesa y con José Manuel Lage aquellos cuatro años", manifiesta, en declaraciones a este diario.

Fontán rechaza "totalmente que se utilice la bandera feminista para posicionarse o situarse en la defensa de algo en lo que evidentemente no se cree". "Yo de compañeros requiero sororidad y apoyo como he recibido de compañeras y compañeros. Un compañero no es un enemigo, es un apoyo. Yo no he encontrado eso en aquellos cuatro años pero lo más sangrante es que tampoco se haya rectificado en ese comportamiento", lamenta.

La exconcejala, que ya había persentado denuncia en mayo de 2022 ante Santos Cerdán, reconoce que este "no ha sido un paso fácil". "No quiero que esto se convierta en un circo", insiste, y aegura que va a ser "infinitamente respetuosa" con la organización de su partido y el desarrollo de este procedimiento. También informa de que trasladará esta situación al secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, porque considera que "tiene alto que decir".