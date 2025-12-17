El Supremo confirma la multa de 800 euros impuesta por García Ortiz a una fiscal por filtrar un borrador de sentencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado el decreto que Álvaro García Ortiz firmó en diciembre del año pasado como fiscal general del Estado, por el que impuso una sanción de 800 euros a una abogada fiscal por la comisión de una infracción disciplinaria grave, de revelación de datos conocidos en ejercicio de su función, por haber difundido un borrador de sentencia a un medio de comunicación.

El tribunal desestima íntegramente el recurso de la fiscal sancionada, que alegaba infracciones formales del procedimiento administrativo seguido e infracciones sustantivas por considerar que en la filtración a la prensa no ha quedado enervada la presunción de inocencia con prueba de cargo por la vía de los indicios, habiéndose obviado un importante elemento de descargo que, según ella, resta credibilidad a los mismos y plantea hipótesis alternativas lógicas y creíbles en su favor.

Según los hechos probados de la resolución sancionadora, la abogada fiscal comunicó telefónicamente a la acusación particular el sentido del borrador de sentencia de un sumario seguido en la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona por un delito de agresión sexual cometido sobre un hombre, y, posteriormente, se lo filtró a un medio de prensa, al margen del cauce regulado por instrucciones internas de la fiscalía de Barcelona, donde tenía destino y ejercía sus funciones.

El alto tribunal tiene en cuenta que la fiscal lo había obtenido a través de una consulta solicitada a una funcionaria, que le imprimió una copia y le advirtió de que no estaba firmada ni notificada a la fiscalía ni al procurador. La noticia sobre el contenido del borrador fue publicada por el diario, lo que llevó al órgano judicial a dictar una providencia en la que ponía de manifiesto a las partes que todavía no se había dictado sentencia en el procedimiento, según los hechos probados.

El Supremo considera suficiente para fundamentar la declaración de responsabilidad la “cuidada y adecuada valoración de pruebas” que contiene la resolución sancionadora.