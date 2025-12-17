Lo que Cerdán ha defendido y ha callado en el Senado tras su paso por cinco meses de prisión

Santos Cerdán llegó este miércoles a la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado acompañado únicamente de un abogado, con una imagen muy alejada a su comparecencia de abril de 2024 en el mismo órgano. Pero aunque no ha querido responder a ninguna pregunta concreta sobre la causa que se investiga contra él en el Tribunal Supremo no ha permanecido callado, ha pasado al ataque y ha y ha calificado de "especulaciones" las pesquisas de la Guardia Civil.

A lo largo de 2 horas y 40 minutos de comparecencia, un Cerdán que ya ha conocido lo que es la cárcel tras pasar cinco meses de peso preventivo en la de Soto del Real (Madrid) no se ha desviado de las mismas tesis que su defensa utiliza en sus recursos ante el alto tribunal. Esto es lo que el que fuera número 3 del PSOE ha defendido y ha callado ante los senadores.

El contrato de Servinabar

Lo que Cerdán rechazó de forma más rotunda este miércoless es su vinculación con la empresa navarra Servinabar, que según los investigadores le pertenece en un 45 por ciento y firmaba memorándums con Acciona ofreciendo servicios por los que cobraría un 2 por ciento del total de lo que esta empresa se llevara por cada adjudicación de obra pública. La aparición de un contrato --nunca elevado a público-- en el domicilio de su amigo y empresario Antxon Alonso en el que éste le cedía el mencionado porcentaje de acciones ha sido clave para que el juez le sitúe indiciariamente al frente de una presunta operativa de cobro de comisiones irregulares.

"Servinabar no es mía, por más que lo repita, lo repita y lo repita", señaló al inicio de la comisión a las preguntas que la realizó María del Mar Caballero de UPN, y de forma similar insistió Cerdán ante los comentarios de otros senadores. Incluso uno más indulgentes con su situación, como el senador Joan Queralt, ha manifestado que la existencia de dicho documento le vincula con la empresa de Alonso. "Quizá pensaba que su sacrificio merecía recompensa y se la iba a cobrar", manifestó, en alusión al papel político de Cerdán en diversas negociaciones para afianzar la legislatura de Pedro Sánchez.

Los audios de Koldo

Cerdán también ha insistido a lo largo de su comparecencia en calificar de "montaje" el contenido de los audios encontrados en los dispositivos del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos --Koldo García-- que a la postre es lo que ha permitido imputarle en el procedimiento que se sigue contra él en el Supremo. El exsecretario de Organización del PSOE se queja, al igual que hace su defensa en numerosos escritos remitidos al magistrado Leopoldo Puente, en que por esta razón se le empezó a investigar siendo aún diputado y sin pedir el obligado suplicatorio al Congreso, y apunta a la manipulación de estos audios.

A lo largo de toda la comisión ha insistido en la comparecencia celebrada hace una semana ante el juez Leopoldo Puente, en la que los peritos de la Guardia Civil y los propuestos por su defensa, discreparon ampliamente sobre la existencia de una supuesta manipulación en los mensajes. "Sería una buena comisión de investigación ver quién está detrás de ese tipo de montajes, porque peritos no descartan que estén hechos con IA", manifestó, para añadir que es imposible que algunos de ellos guardaran haciendo uso de una tecnología que no existía en los años en los que fueron grabados.

Adjudicación de obras y relación con Koldo

De lo que Cerdán no ha soltado prenda es de su posible influencia e intervención en adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones de los que está acusado en el Supremo, limitándose a una negación rotunda y a señalar que se remitía a lo declarado en su día ante el juez Puente cuando se le inquirió por obraconcretasas, como la del túnel de Belate en Navarra. Las preguntas más punzantes sobre la operativa de la trama y su relación con Koldo las realizó el diputado del PP Gerardo Camps, que ha lamentado que los senadores no hayan podido escuchar también dichas explicaciones.

Únicamente ha reconocido su presencia en Marruecos junto a una delegación del Ministerio de Transportes para negociar una obra para Acciona, afirmando que fue a negociar con el partido socialista de Marruecos. Ante la callada por respuesta respecto del resto de asuntos o los mensajes con Koldo en los que se adivinaba un interés de Cerdán por los nombramientos en determinadas empresas públicas y departamentos ministeriales, el popular le ha preguntado si está protegiendo a alguien o tiene miedo.

Gastos y financiación del PSOE

Cerdán ha negado también los gastos que se le atribuyen con la tarjeta de Servinabar, algunos de ellos atribuidos a su esposa Paqui". Aunque quedan fuera de la competencia del Supremo, también fue preguntado por el cobro en metálico de casi 30.000 euros del partido, y en este punto se ha mostrado rotundo al reconocer que lo que cobró fue para compensar gastos en adelantado. Ha negado haber seguido cobrando de esta manera después de que los socialistas adoptaran nuevas normas para que esta operativa se hiciera solo por transferencia --pese a que la investigación documenta algunos-- y ha negado la existencia de financiación irregular del PSOE, al menos en los siete años en los que él fue secretario de Organización del partido.

Respecto de la etapa anterior --bajo el mandato de Ábalos-- no ha querido ser tan rotundo alegando que lo desconocía, al no ser él el responsable entonces. Ante la intervención del senador socialista Alfonso Gil, que le ha hecho un "reproche ético", a tenor de todo lo que se está conociendo --"hay situaciones que un militante o votante socialista no entiende"-- Santos Cerdán ha respondido: "Abran los ojos, les pido. Hágase la pregunta de si usted está en condiciones de hacerme reproche ético, como me ha hecho".

Leire Díez y la Sepi

Cerdán ha dado iualmene la callada por respuesta sobre su relación exmilitante socialista Leire Díez y su supuesto complot contra la Guardia Civil y algunos fiscales Anticorrupción, quizá pensando en su próxima declaración el 2 de febrero de 2026 ante el juez de instrucción de Madrid que investiga estos manejos.

Sí que ha apuntado en varias ocasiones a "fabulaciones" en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado y de forma concreta, en respuesta al senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, a una una reunión entre "lo más granado de la Guardia Civil" y representantes de Vox como el diputado Javier Ortega Smith, que tuvo lugar en Toledo en abril de 2001 en Toledo. "A partir de aquella reunión empezó todo", ha afirmado en sede parlamentaria. En cuanto a la última operación que implica a un ex vicepresidente de la SEPI, se ha desentendido afirmando que si le hubieran implicado también ya estaría su nombre en los titulares sobre ese asunto.

Reunión con Otegi

Tampoco a respondido Cerdán a las preguntas y valoraciones que los senadores le han realizado respecto a lo dicho por el propio Koldo sobre que fue chófer de Cerdán y del presidente del Gobierno para la celebración de una reunión con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, negada por estos dos últimos. El que fuera entonces secretario de Organización del PSOE ha optado por el silencio.