Investigación de la dana
Feijóo colaborará con la jueza en su declaración como testigo en la causa de la dana
La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha garantizado la "colaboración" del líder de la formación
Redacción
La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha garantizado este martes que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, entregará a la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana de Valencia los mensajes que intercambió con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la catástrofe.
Así lo ha dicho Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntada sobre la decisión de la jueza Nuria Ruiz Tobarra de citar a Feijóo como testigo para que dé cuenta de qué información le trasladó Mazón 29 de octubre de 2024, habida cuenta de que el líder del PP aseguró públicamente que había sido informado en "tiempo real" por el presidente autonómico de lo que sucedía en su comunidad.
"Si la jueza de la dana entiende que pueden servir de alguna manera los mensajes para ver qué pasó, pues, efectivamente, el señor Feijóo cumplirá como no puede ser de otra manera", ha dicho Muñoz, quien ha añadido que Feijóo "colabora con la Justicia".
"Le puedo asegurar que el señor Feijóo está a lo que diga la Justicia, colabora con la Justicia, y mantiene perfectamente lo que dijo desde el principio", ha comentado Muñoz, quien ha constrastado esta actitud con la del PSOE, que, según ha remarcado, "no ha entregado sus cuentas todavía a la Audiencia Nacional", a pesar de que ha "expirado el plazo" para ello.
