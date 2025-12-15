Balance del año
Sánchez anuncia un abono de transporte "único en todo el país" por 60 euros al mes y extiende los descuentos para 2026
Estarán incluidos los trenes de Cercanías, Media Distancia y los servicios de autobús estatales. La tarifa para jóvenes será de 30 euros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes la creación de un "abono único en todo el país" para viajar en autobuses, trenes de Media Distancia y Cercanías, que entrará en vigor en la segunda quincena de enero.,
Sánchez confirmó que esta medida "importantisima" para el transporte se aprobará en el último Consejo de Ministros del año.
El nuevo abono, según explica La Moncloa, permitirá a los ciudadanos viajar por todo el país y coger todos los trenes de Cercanías, Media Distancia y los servicios de autobús estatales, por una tarifa plana de 60 euros al mes, para los adultos, y de 30 euros, para los jóvenes de menos de 26 años. Una medida en la que confían que "se vayan adhiriendo progresivamente todas las redes de transporte público autonómicas y locales".
El presidente ahondó en que se trata de "una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media de trabajadora, porque esto es ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, una medida transformadora y muy relevante para el día a día".
