Sumar exige "una remodelación urgente" del Gobierno para responder a los casos de corrupción

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido hoy una "remodelación urgente" del Gobierno para responder a los casos de supuesta corrupción que están afectando al PSOE, y ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se puede permitir el "inmovilismo" frente a esos escándalos.