Encuesta CIS: El PSOE sigue a la baja en plena crisis, el PP se estanca y Vox frena su ascenso

En un momento de la legislatura especialmente crítico para el PSOE, asediado por escándalos de corrupción y denuncias de acoso sexual, el último barómetro del año del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que Pedro Sánchez sigue perdiendo fuelle y reduciendo su ventaja sobre el PP. Los populares, sin embargo, no terminan de capitalizar lo suficiente la situación del Gobierno, aunque sí ven cómo Vox ha frenado su progresión después de tres meses subiendo. Este es el primer sondeo que elabora el CIS tras el ingreso en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos, las denuncias por acoso sexual en el seno del PSOE y la inhabilitación al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. La encuesta coincide, además, con el ecuador de la campaña de las elecciones autonómicas en Extremadura, cuyas perspectivas son favorables para el PP y adversas para los socialistas.

Según la encuesta de diciembre, el PSOE ganaría las elecciones generales con el 31,4% de los votos, lo que significa que en el último mes ha perdido 1,2 puntos y que desde octubre se ha dejado tres puntos y medio en los sondeos del CIS. La ventaja respecto al PP ha pasado a ser ahora de 9 puntos por ese nuevo desgaste de Sánchez, puesto que Alberto Núñez Feijóo repite en el 22,4% de los sufragios que ya tenía en noviembre. El alivio para los populares es que Vox ha dejado de crecer y se sitúa en el 17,2% de las papeletas, 1,2 puntos menos que el mes pasado y a cinco puntos del PP. Sumar mejora siete décimas y se coloca en el 7,8% de los votos y Podemos se queda en el 4,1% tras arañar una décima.

El fallo del Supremo contra García Ortiz se conoció el pasado 20 de noviembre, coincidiendo con el 50º aniversario de la muerte de Franco, pero no fue hasta el pasado lunes cuando se dio a conocer la sentencia en la que se da por probado que fue él o, "una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento", quien filtró un correo que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, envió a Fiscalía ofreciendo el reconocimiento de dos delitos fiscales a cambio de eludir la cárcel.

Además, el 27 de noviembre ingresaron en prisión Ábalos y su exasesor Koldo García, lo que llevó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a pedir ayuda al empresariado catalán para convencer a Junts de que apoye una moción de censura y a convocar una concentración contra el Gobierno en Madrid. Durante los últimos compases de noviembre también se seguía hablando de la gestión de la dana de 2024 y tuvo lugar la investidura del popular Juanfran Pérez Llorca que, con el apoyo de Vox, se convirtió en el sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana.

Cortejo a Junts

Y diciembre, cuando el CIS arrancó el trabajo de campo para su barómetro, empezó con el presidente Pedro Sánchez anunciado medidas reclamadas por Junts para intentar reconciliarse con los de Carles Puigdemont, pero que, de momento, no han surtido efecto. Aquellos días también se reactivó el caso del exasesor de Moncloa Francisco Salazar denunciado por acoso sexual el pasado mes de julio en el canal interno del PSOE, un procedimiento que, según reconoció el propio Sánchez, se ha gestionado de forma errónea y ha provocado el enfado de las mujeres del partido.

Coincidiendo con este asunto, trascendió también una denuncia de una edil socialista de Torremolinos (Málaga) contra el hasta entonces líder municipal del partido, Antonio Navarro, que fue suspendido de militancia y expedientado por el partido. También el PP se ha visto envuelto en un escándalo similar que afecta al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, quien se ha dado de baja del partido, pero sin dejar la alcaldía, tras la denuncia del PSOE ante la fiscalía por malversación, tráfico de influencias y acoso sexual.