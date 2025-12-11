Investigación
Un tercer detenido y registros tras el arresto de Leire Diez y el expresidente de la SEPI
Los agentes de la UCO están practicando registros, uno de ellos en la sede de la empresa Forestalia en Zaragoza
EFE
Madrid
Una tercera persona ha sido detenida en la misma operación de la UCO de la Guardia Civil en la que ayer fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por contratos públicos bajo sospecha.
Este tercer detenido fue arrestado también ayer, en su caso en Vizcaya, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, que no han facilitado su identidad.
En paralelo a estas detenciones, los agentes de la UCO están practicando registros, uno de ellos en la sede de la empresa Forestalia en Zaragoza
- Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- Adiós a la caña invasora: nace un nuevo paisaje en el río Segura
- Vivas a España y a la República en un pleno esperpéntico de la Asamblea en el que no faltó un niqab
- Ya hay fecha y hora para el Real Murcia-Betis de Copa del Rey
- Más de 2.000 murcianos estrenan el tranvibús en su primer día en marcha: “Es muy cómodo, mejor que el autobús”
- Más de 1.200 casas y pisos con okupas se venden en la Región de Murcia
- Los constructores presentan un recurso contra el desmantelamiento de Puerto Mayor: 'La obra es inviable económicamente
- Leonor, una más en la Jura de Bandera de San Javier mientras continúa su aprendizaje con discreción