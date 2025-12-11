Montero niega contactos con el expresidente de la SEPI desde que dejó el cargo: “Ni de WhatsApp ni llamadas”

Mientras el PP trata de salpicar a María Jesús Montero por la detención del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, a quien nombró tras llegar al Gobierno en 2018, la vicepresidenta primera se defiende desvinculándose completamente. Ni “su mano derecha” ni “su gran protegido durante años”, como lo ha definido el secretario general del PP, Miguel Tellado, tras pedir su dimisión al situarla como “nexo” de la trama Koldo. Montero ha negado cualquier contacto “con este señor” desde que abandonó la SEPI en octubre de 2019, por estar involucrado en el caso Aznalcóllar. Asimismo, justificó su elección en su día por su perfil y trayectoria profesional al haber sido previamente interventor general de la Junta de Andalucía.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo arrestó este miércoles junto a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicasen el marco de una investigación abierta en la Audiencia Nacional. Este jueves se ha registrado la sede de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas por presunto blanqueo de capitales y detenido a su presidente, lo pone de nuevo bajo los focos el polémico rescate de 53 millones de euros que la compañía recibió del Gobierno en 2021. Una operación con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, precisamente gestionado por la SEPI.

Ni siquiera como presidente de la SEPI, donde permaneció algo más de un año, Montero ha explicado en los pasillos del Congreso antes de defender el proyecto de la senda de déficit que Fernández no se encontraba entre el grupo de colaboradores con el que “habitualmente” despachaba. Tras ello ha reiterado que lleva sin tener contacto con él desde 2019, “ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada”. “Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos”, ha asegurado.

Montero ha dicho haberse enterado por la prensa tanto de las detenciones como de la relación del detenido con Servinabar, la empresa relacionada con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Al falta de conocerse con precisión las actividades investigadas, pues la operación está bajo secreto de sumario, Montero ha subrayado que según lo publicado se trataría de actividades posteriores a su salida de la SEPI.