Jueces para la Democracia denuncia que la sentencia del fiscal general genera "inseguridad" a las instituciones al extender el concepto de datos reservados

Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) se ha sumado a las críticas que desde el Gobierno, los partidos de izquierda y la Unión Progresista de Fiscales se dirigen contra el Tribunal Supremo tras hacer pública la sentencia que condena a dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz y que ha forzado el relevo al frente de la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado asegura que la Sala Segunda ha extendido "la noción de dato reservado" para poder condenarlo, lo que genera "una evidente inseguridad para todas las instituciones y responsables públicos que, en cumplimiento de su función, deban facilitar información veraz a la ciudadanía sobre asuntos de relevancia pública".

Tras manifestar que siempre ha mantenido "una posición de respeto institucional hacia las resoluciones", dada "la extraordinaria relevancia institucional de la sentencia" del fiscal general, entiende que debe posicionarse de forma "leal con el Poder Judicial, pero firme en la defensa de los derechos y principios que informan el sistema de justicia penal".

Explica que la sentencia califica como "dato reservado" del artículo 417.1 CP tanto el contenido del correo remitido por la defensa como la propia existencia y desarrollo de esas negociaciones con la Fiscalía. En opinión de los jueces, se trata, "sin embargo, de información generada por la defensa, voluntariamente trasladada al ministerio fiscal, que no afecta a la intimidad personal ni revela extremos patrimoniales desconocidos para la administración y que, además, termina siendo utilizada y alterada en el debate público por personas ajenas al investigado y a su letrado".

Armazón discutible

Añade que "la condena se apoya en una prueba indiciaria cuyo armazón resulta discutible ya que el enlace entre hechos base y hecho consecuencia se debilita, y se otorga un peso decisivo a elementos como el borrado de datos o la negativa del acusado a responder, desplazando en la práctica el contenido del derecho a no auto incriminarse y a guardar silencio", lo que "se acompaña de una escasa operatividad reconocida a la prueba de descargo, en particular, a la testifical directa de los periodistas, sin una explicación reforzada suficiente que justifique su neutralización probatoria".