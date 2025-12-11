Renuncia
Dimite Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, tras una denuncia de acoso contra él
Redacción
Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas del PSOE, ha dimitido este jueves de su cargo en la dirección federal del partido y como como senador por Valladolid después de conocerse, según El País, que había una denuncia de acoso contra él.
El que fuera delegado del Gobierno en Castilla y León siempre estuvo relacionado con asuntos de estudios y encuestas en las Ejecutivas de Pedro Sánchez. Pese a que se valoró su salida en la dirección socialista, finalmente Pedro Sánchez optó por su continuidad en el último Congreso Federal.
Izquierdo ha anunciado su decisión con un mensaje en X, sin especificar los motivos que le han llevado a la renuncia.
- Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- Adiós a la caña invasora: nace un nuevo paisaje en el río Segura
- Vivas a España y a la República en un pleno esperpéntico de la Asamblea en el que no faltó un niqab
- Ya hay fecha y hora para el Real Murcia-Betis de Copa del Rey
- Dos avionetas abandonadas en el Aeropuerto de San Javier, a subasta desde 22.500 euros
- Más de 2.000 murcianos estrenan el tranvibús en su primer día en marcha: “Es muy cómodo, mejor que el autobús”
- Más de 1.200 casas y pisos con okupas se venden en la Región de Murcia
- Los constructores presentan un recurso contra el desmantelamiento de Puerto Mayor: 'La obra es inviable económicamente