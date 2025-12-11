El Congreso tumba definitivamente la senda de déficit y da oxígeno a Sánchez en su agenda social

El Gobierno cierra el curso parlamentario abrazándose a la legislatura. El último pleno del Congreso de este 2025 ha visibilizado las dificultades para sacar adelante los Presupuestos, con un segundo y definitivo rechazo a la senda de déficit, con el voto en contra de PP, Vox y Junts, pero también ha dado cuenta de los recursos del Ejecutivo para seguir impulsando su agenda social. Los tres decretos que llevaba el Gobierno han sido convalidados, dando luz verde al aumento salarial de los funcionarios, el uso del superávit por parte de los ayuntamientos y las ayudas por el volcán a la isla de la Palma. Asimismo, sus otras dos iniciativas legislativas, la ley de la clientela y la reforma de la ley de dependencia, a la que Junts presentó enmienda a la totalidad, consiguieron salir adelante.

Las sacudidas por corrupción y los golpes por casos de acoso sexual que acumula el PSOE en esta recta final del año, especialmente esta semana, contrastan con el espejismo del último pleno del Congreso, al que se agarraban los socialistas para levantar su hundido ánimo. Un optimismo contenido con el que Ferraz y Moncloa se van al parón por las vacaciones de Navidad. Antes tendrán una prueba de estrés el próximo 21 de diciembre, con las elecciones en Extremadura, a las que el PSOE acude en su momento de mayor debilidad.

Las inusuales mayorías transversales que cristalizaron en algunas de las votaciones del último pleno del curso, coinciden con las que se formaron la noche del miércoles en la comisión de justicia para aprobar el dictamen de la ley de multirreincidencia impulsada por Junts. El PSOE consumó su compromiso con los posconvergentes para sacar adelante este norma que en comisión contó también con el apoyo de PP, Vox y PNV. ERC se abstuvo, mientras que Sumar, EH Bildu y Podemos se posicionaron en contra.

La norma podrá elevarse al pleno del Congreso el próximo mes de febrero y, si se mantienen las mismas posiciones, se aprobará con una amplia mayoría. Desde Moncloa todavía confían en reconducir la relación con los posconvergentes, pero para Junts este gesto nada tiene que ver con un nuevo acuerdo, sino con "cobrar" una factura pendiente.

Del mismo modo se ha justificado su apoyo al decreto económico, al contener medidas que ya estaban pactadas de antemano. Entre otras medidas, incluye aumentar el margen de gasto en entidades locales y provinciales para poder realizar más inversiones financieramente sostenibles o ampliar los plazos para promover la digitalización en procesos de facturación.

“Ni objetivos hoy, ni Presupuestos mañana”

La ley de Atención a la Clientela -que regresa del Senado para su aprobación definitiva-, también había sido acordada previamente a la ruptura de Junts. La norma establece que las grandes empresas deban responder a los clientes en las lenguas cooficiales cuando así lo deseen. Al margen del ello, el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, aprovechaba su intervención desde la tribuna para insistir en la advertencia de que “incumplir tiene sus consecuencias”. Nada ha cambiado desde que materializaron su ruptura del acuerdo de Bruselas para la investidura. “Ni objetivos hoy, ni Presupuestos mañana”, sentenciaba.

Con el parón navideño y el mes de enero inhábil, el Gobierno tendrá cerca de dos meses para intentar encarrilar, nuevamente, la relación parlamentaria con los posconvergentes. Suceda lo que suceda, la pretensión es cargar el próximo mes de febrero con algunos de los principales hitos de la legislatura, como son la presentación de los Presupuestos, la tramitación de una reforma del modelo de financiación autonómica, basada en el acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa sobre la financiación singular de Catalunya, y la tramitación de la iniciativa para la condonación parcial de la deuda autonómica.

Hitos de legislatura en febrero

Montero quiere dejar sobre la mesa todas estas carpetas antes de ser candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Su pretensión es seguir al frente de su departamento hasta que el presidente Juanma Moreno disuelva el Parlamento andaluz y convoque elecciones, previstas para junio de 2026. En el caso de los Presupuestos, su cálculo es que si tuvieran los apoyos necesarios, algo que en estos momentos está lejos de suceder, podrían aprobarse incluso alrededor del mes de abril.

Con la presentación de un nuevo modelo de financiación, la vicepresidenta primera trata de sacudirse la etiqueta del “agravio” por las negociaciones con la Generalitat para encajar la financiación singular pactada con ERC. Su premisa a falta de aterrizar la letra pequeña es que “ninguna comunidad saldrá perjudicada” y todos los territorios “contarán con más recursos”. Para allanar la campaña se hace necesario neutralizar el discurso del agravio, ante el coste político de un modelo de financiación que surja de un acuerdo con los independentistas catalanes.