Ábalos, a 'Miss Asturias': "Nadie se corrompe por esa mierda de dinero; si das 500 millones, qué menos que llevarte el 1%"

Claudia Montes, conocida como 'Miss Asturias' y vinculada al exministro José Luis Ábalos, ha entregado en el Senado documentación con la que trata de acreditar que en ningún caso ella fue consciente de que resultase “enchufada” para conseguir un puesto en Logirail, filial de Renfe. La documentación, que viene a ser soporte para su relato en la comisión parlamentaria que investiga el denominado “caso Koldo”, incluye varios pantallazos de móvil y una conversación telefónica con José Luis Ábalos, a la que ha tenido acceso La Nueva España.

El contexto es importante, ya que la charla telefónica de casi veinte minutos se produce antes del pasado verano, cuando Claudia Montes aún mantenía una relación cercana con Ábalos, pero su nombre comenzaba a divulgarse, vinculado a otras mujeres con las que el exministro sí mantuvo presuntamente una relación y que terminaron trabajando en Logirail. Montes ya se planteaba acudir a los platós de televisión para defenderse de las acusaciones y para divulgar el supuesto acoso al que fue sometida por parte de Koldo García, según ella misma relató.

Montes expresa a Ábalos su enfado tras la publicación de unas declaraciones del exministro referentes a su acceso a un puesto en Logirail. “Pero es mentira, es que me dejas como de puta y de todo. ¿Me oyes?”. Ábalos lo niega: “¡Pero qué te voy a poner! Es que además se lo he dicho, que aun en el supuesto de que la hubierámos metido, ya está bien por un contrato de mierda de 900 euros”.

Ábalos le reconoce a Claudia Montes que “ha sido honrada” y que su objetivo era que “no se vuelva a hablar más de esto”, en relación con la posible existencia de una relación sentimental entre ambos. En otro momento, Montes expresa su confianza en que Ábalos es inocente: “Considero que si estás libre es que no has hecho nada, porque si no mira lo que pasó con Cerdán”.

Sale Cerdán en la conversación

Ábalos trata de explicar las razones por las que, a su juicio, Santos Cerdán ha entrado en prisión. Cree que el juez “no se cree la cantidad de dinero”. “Dice, vamos a ver, tiene que ser más porque no puede ser que alguien se corrompa por esa mierda de dinero, habiendo dado 500 millones. Y claro, es que es verdad; es que si tú das 500 millones, qué menos que llevarte el 1%, que es una mierda y son ya 5 (millones). Y si hablamos de los catalanes del 3%, sería 15”.

Ábalos usa ese argumento como línea de defensa: “Es ridículo, ridículo. Y desde luego no estaría yo así”. Se refiere a los problemas económicos que tiene para conseguir un abogado. De hecho, Claudia Montes esperaba que Ábalos le recomendase algún representante legal para iniciar acciones sobre lo que ella consideraba difamaciones. “Me dijiste que demandara y estoy esperando por los abogados”, dice la asturiana. “Sí, pero tenemos que esperar porque yo mismo no tengo ni para mí”, le replica Ábalos.

El extitular de Transportes le recomienda a la asturiana que se aleje del ruido mediático: “¿Has visto a Montero decir que Cerdán, que hace dos semanas estaba de jefe, no era del PSOE"?”, se queja Ábalos, quien confiesa que todos le han abandonado.

El exministro detalla que contaba con “un chaval jovencito que iba a resultados” pero que desapareció tras un nuevo informe de la UCO. “Que no quiere saber nada, me ha dicho”. Incluso que su procuradora, “que tenía de demandas de antes de esto, ha dicho que no me representa más si no le abono lo anterior, y me ha pedido 4.000 y pico; y le había pagado dos mil y pico y luego 1.300 euros”. “No puedo más, no me llega la vida”, confiesa el exministro.

Afirma además que la razón por la que el juez decreta la prisión preventiva de Cerdán obedece a dos cosas: “Una, porque lo consideran jefe, porque, claro, Koldo le llamaba ‘jefe’, despachaba con él, es el que tenía contacto con empresas”. Además, señala que a Santos Cerdán no se le hizo registro para “poder argumentar riesgo de destrucción de pruebas y así meterlo”, en prisión, con el objetivo de “ablandarlo, y que la familia se hunda, y le presione y termine rajando, ya está”.

El 'unfollow' de Barbón

Ábalos recomienda a Claudia Montes que no se exponga públicamente: “Esto es política, nadie te va a dar plenamente la razón y, son dos días, se le olvida a todo el mundo”. Pero la asturiana afirma que “en Asturias no olvida nadie” y “hasta el partido está en contra mía”. En ese momento detalla a Ábalos: “Escucha, ayer el presidente Adrián Barbón, con el que me llevaba fenomenal, al que advertí de muchas cosas de la administración pública, como que la ayuda de alquiler está desde 2023 sin actualizar y sin ayudar a las familias, pues me ha dejado de seguir en Instagram. Pero, ¿hasta qué nivel estamos llegando?”, dice la asturiana.

Es entonces cuando Ábalos expone su caso: “¿Tú has visto a María Jesús Montero decir de Santos Cerdán, que hace dos semanas estaba ahí de jefe, decir que ese señor no estaba en el PSOE?”.

El exministro confiesa que le quedaron “cuatro amigos de toda la vida” que le han estado apoyando “porque son de décadas”, y le han abandonado. “La gente huye”, recalca.

“El partido está contra mí; Adrián Barbón, con el que me llevaba fenomenal y le he advertido de muchas cosas de la administración, me ha dejado de seguir en Instagram”, relata Claudia Montes.

Koldo, a la palestra

En otro momento de la conversación, Ábalos asegura que de haber conocido el comportamiento de Koldo con Claudia Montes le habría despedido, pero que ya no estaba en el Ministerio cuando lo supo, lo cual ratifica la asturiana. “Es verdad que tardé en decírtelo, porque yo no quería darte más preocupaciones, y porque era la palabra de él que era tu mano derecha”.

Ábalos responde: “La mano derecha los cojones, era mi asistente. La mano derecha era otro; los que hacían el trabajo de verdad eran otros. Él no estaba capacitado para ser mano derecha; de llevarme la maleta a… son hermanos de leche”, dice el exministro.

Son frases reveladoras que deja una conversación telefónica de casi veinte minutos entre Claudia Montes y José Luis Ábalos. Una prueba con la que la conocida como 'Miss Asturias' quiere dejar de manifiesto cómo era su relación con el exministro y que nunca tuvo la sensación de que estaba siendo "enchufada" en Logirail a cambio de algo.