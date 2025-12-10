Pilar Alegría asistirá por sorpresa a la ronda de contactos con el presidente Azcón con la intención de aprobar los Presupuestos de Aragón

La secretaria general del PSOE Aragón y ministra portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, asistirá esta tarde a la ronda de contactos convocada por el presidente aragonés, Jorge Azcón, con la intención de aprobar los Presupuestos de 2026 para la comunidad autónoma.

Aunque inicialmente estaba prevista la participación en esta cita solo del portavoz parlamentario socialista, Fernando Sabés, ya que la llamada del presidente se circunscribía al ámbito parlamentario, finalmente, a primera hora de este miércoles y en contra de lo que se trasladó ayer desde el partido, el propio Sabés ha confirmado la presencia de Alegría en la reunión en su condición de presidenta del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón.

Lo ha hecho en una entrevista en la Cadena SER Aragón, donde ha asegurado que la presencia de la ministra refuerza la "seriedad" de su mano tendida y de su propuesta para aprobar el techo de gasto y debatir sobre el presupuesto con el PP.

El presidente del Gobierno de Aragón ha reaccionado a la noticia a través de sus redes sociales, aprovechando la ocasión para recordarle a la líder del PSOE los casos de corrupción y machismo que rodean al partido.

Así, en un mensaje en el que ha compartido la imagen de la polémica comida de la ministra Alegría con Paco Salazar, acusado de abuso sexual por sus compañeras de partido, Azcón ha dicho que "será un placer detallarle que la lucha contra la violencia machista es una prioridad para mi Gobierno, con el objetivo de que casos como el de su amigo Francisco Salazar no queden impunes". "Ni los de Koldo, Ábalos, Antonio Navarro, José Tomé, Tito Berni…", ha zanjado el presidente.

Azcón ha vuelto a mostrar el rechazo del Ejecutivo aragonés a la propuesta de diálogo lanzada por el PSOE, que la vicepresidenta Mar Vaquero calificó de "incoherente" y de "pánico al adelanto electoral" el ofrecimiento de Alegría.

Alegría: "Hablemos de lo que necesita Aragón"

La ministra portavoz y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha interpelado poco después en redes sociales a Azcón. "Hablemos de todo, pero hablemos también de usted y su responsabilidad", ha aseverado Alegría, que quiere hablar "de lo que necesita Aragón: un Presupuesto para resolver los problemas".

Para ello, dice Alegría, "la mano está tendida", insistiendo en el diálogo y en que los socialistas facilitarían un acuerdo con sus votos en las Cortes de Aragón. Azcón ha vuelto a responder: "Será un placer". El encuentro se celebra este miércoles, a las 17.00 horas, en el despacho del presidente de Aragón en el edificio Pignatelli.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha sido el encargado de valorar el encuentro con Podemos en la mañana de este miércoles, y también ha analizado la presencia de Pilar Alegría, secretaria general del PSOE en la comunidad y ministra de Educación, que estará finalmente en la cita con la DGA.

"No cumple con sus obligaciones parlamentarias en el Congreso". Bermúdez de Castro ha señalado que Alegría, y otros miembros del Gobierno, "ha huido para no dar explicaciones, sobre todo sobre Paco Salazar", el exasesor de Moncloa acusado de acoso sexual contra otras militantes del PSOE. "Estamos expectantes para saber si habló del tiempo o del acoso a su entorno", ha ironizado el consejero de Hacienda.

La reunión de esta tarde ya ha sido valorada por Jorge Azcón, presidente de Aragón, que ha compartido en sus redes sociales la fotografía de Alegría con Salazar. "Vamos con buen talante y nosotros nos juntamos con todo el mundo", ha dicho Bermúdez de Castro, que "espera" explicaciones de la secretaria general del PSOE sobre su encuentro con Salazar.