Llorca se reunirá con Sánchez en Moncloa el 17 de diciembre

El nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se reunirá con Pedro Sánchez en Moncloa el próximo 17 de diciembre. Así lo ha podido confirmar Levante-EMV fuentes conocedoras de la organización de la cita, que se producirá apenas dos semanas después de la llegada al cargo de Llorca, y acaba de ratificar la Generalitat. El jefe del Consell anunció tras su toma de posesión su intención de contactar con el presidente del Gobierno y solicitarle esa reunión con el objetivo de reconducir unas relaciones muy deterioradas desde la dana del 29 de octubre de 2024, que rompió los puentes institucionales entre Sánchez y Carlos Mazón.

El encuentro y la fecha se ha concretado de forma ágil, tras unas conversaciones entre Moncloa y el Palau. Un síntoma que apunta a un cambio de tono en esas relaciones entre administraciones. Cabe recordar que Sánchez y Mazón sólo se reunieron una vez, poco antes de la tragedia del 29-O, y no han vuelto a verse cara a cara más allá de las conferencias de presidentes. Uno y otro llegaron a estar apenas a 500 metros de distancia en Valencia el pasado mayo, pero tampoco hubo reunión.

Ahora sí la habrá con Pérez Llorca. El nuevo jefe del Consell ha venido desgranando estos primeros días de su presidencia la lista de temas que quiere abordar en esa cita, en la que combina demandas históricas con necesidades urgentes derivadas de la dana. Así, el 'president' tiene previsto reclamar una mayor "coordinación" en las labores de reconstrucción, para lo que volverá a insistir en la necesidad de activar una comisión mixta en la que estén presentes todos los niveles de la administración.

Otras de las cuestiones que reclamará al presidente del Gobierno en la reunión será el impulso en infraestructuras, la reforma del sistema de financiación autonómica y el correspondiente fondo de nivelación hasta pactar el nuevo modelo, "regularidad" en los pagos del FLA, el agua "que merece" la C. Valenciana o que el Ejecutivo central haga suyas algunas obras asumidas por la Generalitat, que hasta ahora se financian a base de deuda propia autorizada por el Gobierno y que el Consell quiere que sean ayudas a fondo perdido.