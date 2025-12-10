La exsecretaria del primogénito de Pujol declara que desconocía la existencia de cuentas bancarias en Andorra

En el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley han empezado a desfilar este miércoles los primeros tres testigos, que han comparecido a través de videoconferencia y no se han tenido que desplazar a la sede de la Audiencia Nacional en el municipio de San Fernando de Henares, en Madrid. Tanto la fiscalía, como la Abogacía del Estado, como las defensas de los investigados, ya han entrado al detalle en la estructura empresarial del primogénito del exmandatario, Jordi Pujol Ferrusola, y de su exmujer, también acusada, Mercè Girornès, y de algunas de las operaciones que están bajo sospecha. El juicio continuará el próximo 12 de enero.

La que exsecretaria de las sociedades del matrimonio Cristina Isabel de Francisco Cotorruelo ha sido la que ha abierto el turno de los testigos (están previstos más de 250). Durante su declaración, ha explicado que nunca tuvo conocimiento de que Jordi Pujol Ferrusola tuviera cuentas corrientes en Andorra, ni recibió documentación de las mismas, y que ella se encargaba de las cuestiones administrativas de las empresas que compartía el matrimonio antes de su divorcio y las individuales de cada uno de ellos, así como de organizar los viajes al extranjero del hijo del expresidente, como a México, Argentina, Paraguya, Gabón o Estados Unidos. Pujol Ferrusola contaba, además con asesores contables y fiscales externos.

Pujol Ferrusola era el accionista único de las la compañía Active Traslation y compartía otras con su mujer antes de divorciarse, entre ellas Imisa, Proyect Marketing Cat (fue constituida por su secretaria, según ella por "error) e Inter Rosario Port Service, cuya actividad se limitaba a la tenencia de participaciones relativas al puerto de Rosario, en Argentina. Mercè Gironès solo tenía como propia una sociedad, Irigem, que la creó a raíz de la separación. La exsecretaria ha precisado que recibía indicaciones por parte de los dos, aunque la defensa de Gironès ha intentado en su interrogatorio desvincular a su representada del día al día de las empresas. Algunas de estas firmas se utilizaron para facturar a importantes constructoras, como Copisa e Insalux.

La donación a la hija

Nuria Pujol Gironès ha desligado a su madre, Mercè Gironès, de los negocios de su padre, Pujol Ferrusola. "Mi madre estaba en casa y cuidaba de sus hijos", ha explicado. Sin embargo, su testimonio está relacionado con una operación inmobiliaria investigada. Ha relatado al tribunal que en 2014, el primogénito del expresidente le realizó una donación a su hija de 585.000 euros. Tras escriturarse esa donación, una de las sociedades de Pujol Ferrusola, Imsa, le vendió un piso, su actual vivienda, en la calle de Ganduxer de Barcelona por 495.000 euros. Esta compraventa, ha precisado, era parte del acuerdo de divorcio de sus padres. "La separación fue dura y complicada", ha recordado. Y sobre los vehículos de lujo que coleccionaba su padre, ha asegurado "Mi padre siempre ha sido un apasionado de los coches antiguos y de repararlos".

Otra de las operaciones que figuran en el escrito de acusación del fiscal es la compra por parte del matrimonio Pujol-Gironès de una vivienda en la calle Moneders, en el barrio de Pedralbes de Barcelona. El vendedor, José Luis Perelló, ha relatado que el hijo del expresidente se la compró por unos dos millones de euros. Sin embargo, en un informe de la Agencia Tributaria figura solo 21.000 euros, dato que la defensa del primogénito de Pujol Soley atribuye a un error. El testigo certificó, eso sí, que el cambio de titularidad tardó "unos cuatro o cinco años" porque a él le siguió llegado durante un tiempo recibos del IBI i del vado de la casa. Cuando los recibía, se los enviaba a Pujol Ferrusola, que se hacía cargos de ellos.