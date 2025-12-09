El PSOE pide la imputación del PP y Cospedal por los audios de Villarejo: "De la incógnita judicial del 'M.Rajoy' hemos pasado a la del 'MDCospedal”

El PSOE ha presentado un escrito en la pieza separada número 31 del caso Villarejo en el que en función de los nuevos audios conocidos y de un informe de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha reclamado al nuevo titular del Juzgado Central de Instruccón número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, la imputación del PP como persona jurídica, la de la ex secretaria general de la formación conservadora María Dolores de Cospedal y la del empresario Ignacio López del Hierro.

En el escrito los socialistas advierten "del grave riesgo de prescripción que genera la falta de impulso procesal, la prolongada inactividad instructora y la falta de acceso a las actuaciones, por lo que la impunidad de los presuntos delincuentes ya solo sería imputable a la administración de justicia", pues, según explican, no han podido acceder hastaa noviembre de 2025 al “ultra secreto” oficio policial que fue elaborado de 27 de octubre de 2023: "Para desesperación de la ciudadanía, de la incógnita judicial del “M.Rajoy” hemos pasado a la del “MDCospedal”..

Y una vez conocido el informe, completa el escrito de los socialistas, "por fin somos capaces de comprender el verdadero motivo por el cual se escondieron durante tres años los archivos de audio judicializados, y a su vez, durante más de dos años la mera lectura de un informe de la policía judicial". En concreto la investigación de Asuntos Internos "consta de dieciocho carpetas, y en ella se incluyen todos los archivos de audio" que deberían haber sido valorados por "su posible vinculación con los hechos objeto de investigación".

Por ello, interesan la práctica de estas diligencias de investigación, "la mayoría de ellas ya solicitadas, por escrito de 11 de abril de 2025, sin que este Juzgado haya dado respuesta alguna, pese a haber transcurrido 230 días desde su petición y aún más tiempo desde que se sometieron los nuevos hallazgos considerados relevantes por el equipo instructor a su valoración", completa el documento.

Tal y como adelantó esta redacción, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó dar acceso al PSOE a diferentes grabaciones del comisario José Manuel Villarejo, según especifica un auto de 25 de septiembre de 2025. En los audios también se alude, bajo la frase: "Tema Pedro", a una supuesta investigación parapolicial a las empresas de saunas del fallecido Sabiniano Gómez Serrano, el suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.