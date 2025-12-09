Sentencia sobre el fiscal general
El PP asegura que el TS condena "a quien apretó el botón" pero no a Sánchez, que "lo ordenó"
Tras la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilita a García Ortiz, el PP señala directamente a Pedro Sánchez como responsable de las acciones del fiscal general, recordando sus palabras sobre la Fiscalía
El Partido Popular (PP) celebró la sentencia hecha pública por el Tribunal Supremo (TS) por la que se inhabilita al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya fuera de su cargo, por la comisión de un delito de revelación de secretos. En un comunicado remitido a los medios, el primer partido de la oposición subrayó que "la sentencia condena a la persona que apretó el botón, pero no a la que ordenó hacerlo, que es Pedro Sánchez Pérez-Castejón". Los populares consideran el fallo hecho público por el Alto tribunal semanas después de darse a conocer la condena -que cuenta como era sabido con dos votos particulares discrepantes- como una prueba de que "el Gobierno utiliza la Fiscalía, el CIS y todos los medios que tiene a su disposición para atacar al PP".
Los de Alberto Núñez Feijóo aseguran que García Ortiz "actuaba bajo el amparo y a las órdenes del presidente del Gobierno", algo que sustentan recordando la célebre pregunta que el jefe del Ejecutivo lanzó al aire durante una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) en 2019, cuando prometió traer de vuelta al fugado ex presidente de Catalunya, Carles Puigdemont, cuatro años antes de la ley de amnistía. "¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso", afirmó entonces el líder del PSOE, ya instalado en la Moncloa, como recuerda ahora Génova.
Para el PP, en definitiva, "el Tribunal Supremo ha confirmado hoy [por este martes] que el fiscal general de Pedro Sánchez es un delincuente con sentencia firme".
Noticia en elaboración.
