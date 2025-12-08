Cáncer
Sémper termina su tratamiento de quimioterapia y "de momento todo va bien"
"Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante", ha apuntado el dirigente del PP en su cuenta de X
EFE
San Sebastián
El dirigente del PP Borja Sémper ha terminado el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer que padece y, según informa él mismo este lunes en redes sociales, "de momento todo va bien".
"Tras 4 meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!", señala Sémper en un mensaje en su cuenta de X, que acompaña de una fotografía.
El político vasco anunció que padecía cáncer el pasado 14 de julio, una confesión que hizo viral en pocos minutos y por la que recibió el apoyo de compañeros de su partido y de otras formaciones.
- Las otras asignaturas pendientes más allá del Arco Norte para desatascar el Nudo de Espinardo
- ¿Dónde ver en televisión el derbi FC Cartagena-Real Murcia y dónde comprar las entradas?
- Detenida una mujer por conducir en sentido contrario, ebria y con su hijo menor a bordo en Murcia
- Junts lanza un salvavidas a los ayuntamientos de la Región
- El 5º buque ‘Cartagena’, capaz de todo
- ¿Qué tiendas y supermercados abren este puente de diciembre en la Región de Murcia?
- Un juzgado de Murcia investiga una decena de agresiones sexuales de un niño a su hermanastro pequeño
- Este es el programa de actos de Navidad de este domingo en Murcia