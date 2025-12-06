PI STUDIO

Así ha sido el izado de la bandera española en el Día de la Constitución

Con el izado solemne de la bandera en la madrileña Carrera de San Jerónimo y la interpretación del himno nacional han dado comienzo este sábado ante el Congreso de los Diputados los actos organizados por las Cortes para conmemorar el Día de la Constitución en su 47 aniversario.