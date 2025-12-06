Así ha sido el izado de la bandera española en el Día de la Constitución
Con el izado solemne de la bandera en la madrileña Carrera de San Jerónimo y la interpretación del himno nacional han dado comienzo este sábado ante el Congreso de los Diputados los actos organizados por las Cortes para conmemorar el Día de la Constitución en su 47 aniversario.
Últimos vídeos
DETENCIÓN TRAS 15 AÑOS
Detenido en Perú el asesino de una adolescente española que llevaba 15 años prófugo
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Armengol llama a actualizar la Constitución a la "diversidad territorial" de España
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN