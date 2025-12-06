Qué sabía y qué no sabía Pedro Sánchez sobre Ábalos, ese "gran desconocido para mí"

Adriana Lastra, exvicesecretaria general del PSOE entre junio de 2017 y junio de 2022, ha vuelto al ruedo ibérico desde Asturias, donde es número dos en la federación socialista y ejerce como delegada del gobierno, para instar al partido a presentar una querella contra Francisco Salazar, Paco para todos, por su conducta violenta contra las mujeres.

Ya en julio de 2025 cuando se filtraron las conductas machistas y sexistas de Salazar, fue Lastra una de las dirigentes que se temía lo peor y votó en contra de que fuera nombrado adjunto a la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró. Estaba convencida de que si ese nombramiento salía adelante, Salazar sería el verdadero secretario de Organización.

Había hecho Lastra una anterior incursión tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre Santos Cerdán, a quien acusó de traicionar y engañarla. "Me sometió a una campaña de acoso durante cinco meses" declaró el 18 de junio de 2025.

La reaparición de Adriana Lastra tiene interés porque fue precisamente ella quien primero informó sobre las andanzas extramatrimoniales de José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Lastra y su directora de comunicación, Maritcha Ruiz Mateos, se reunieron con Carolina Perles, la entonces esposa de Ábalos el 21 octubre de 2020. Perles les transmitió muchos detalles de las relaciones sentimentales que mantenía Ábalos mientras estaban casados (se divorciaron en 2022).

Informar al presidente

Los detalles llevaron a ambas interlocutoras a valorar que era necesario hacer llegar la información a Pedro Sánchez. Lastra se encargaría de hablar con Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno, después de la reunión. Calvo, tras conocer la información por boca de Lastra y saber que la fuente era Carolina Perles, decidió que Sánchez debía conocer los datos. Habló con el presidente.

Reconoció Calvo hace semanas, el pasado 22 de noviembre de 2025, que había dado traslado de esa información. "Me llegaron rumores de alguien que lo escuchó de su mujer y yo lo trasladé" dijo. La realidad es más precisa: Adriana Lastra informó a Calvo pocos días después de la reunión que mantuvo con la esposa de Ábalos. Y Calvo dio cuenta al presidente Sánchez.

Lastra dijo más tarde sobre su encuentro con Carolina Perles: "No nos contó nada más allá de las dificultades que estaba atravesando su matrimonio por las infidelidades de su marido. No quiero descender más porque son temas que no me competen a mí, pero ella realmente lo que nos dijo fue: 'Mi matrimonio está roto'"

Fue finalmente esa información que "trasladó" Carmen Calvo al presidente la que este tuvo en cuenta al hacer la crisis de gobierno de julio de 2021. Optó por una solución "salomónica" y despidió a ambos. A Calvo y a Ábalos. Y a éste también le cesó como secretario de Organización, al tiempo que nombró a Cerdán en su lugar.

Crisis de gobierno en 2021

Una fuente consultada apunta que el diálogo entre Sánchez y Ábalos en La Moncloa fue más o menos el siguiente:

-José Luis no sigues en el gobierno.

-¿Hay una razón? -inquirió Ábalos.

-Sí, pero no te la voy a decir-zanjó el presidente.

El 10 de julio, Sánchez anunció el nuevo Gobierno. Al terminar la presentación de su nuevo gabinete dijo:

"Quiero agradecer expresamente a Carmen Calvo, a Arantxa González Laya, a Juan Carlos Campo, a José Luis Ábalos, a Isabel Celaá, a José Manuel Rodríguez Uribes y a Pedro Duque su dedicación personal, política y profesional durante el tiempo que han estado al frente de sus ministerios. Se han dejado la piel en defensa del bien público en las circunstancias más duras"

Entrevista a Sánchez

Toda esta historia viene a cuento de la entrevista que la periodista Gemma Nierga le realizó al presidente el pasado martes 2 de diciembre.

Veamos.

Sánchez: Cuando vemos que según Díaz Ayuso vivimos en una dictadura, qué quiere que le diga.

-Presidente, usted dice esto, pero yo también veo otras cosas y veo que [el que fue] su número dos, Ábalos, está en la cárcel.

-Así es.

-Qué sintió usted el jueves cuando vio entrar en prisión a una persona, hombre, que ha sido muy cercana a usted, amigo.

-Una cosa es que tuviera una confianza política en él, que la tuve, no lo niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí. Porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí. Ahora todo lo que dice José Luis Ábalos es mentira. Y es en los tribunales donde se tienen que dirimir las cuestiones"

Pero Sánchez también dijo:

-En cuanto ha habido atisbo de corrupción en mi partido o en mi gobierno como es el caso de José Luis Ábalos he actuado con absoluta contundencia, con total contundencia...

La relación con Ábalos

El presidente, pues, vincula el caso de la corrupción de Ábalos con el gobierno. Es un contrasentido porque, como hemos apuntado, el 10 de julio de 2021 le agradecía su trabajo prestado junto a los otros ministros cesados.

Pero es que, además, Ábalos fue "rescatado" dos años más tarde, en las elecciones del 23-J como candidato a diputado por la provincia de Valencia, en paralelo a la reanudación de sus conversaciones privadas con Pedro Sánchez, que él mismo se ha encargado de difundir.

En resumen: Sánchez recibió información sobre la situación personal de Ábalos, si bien en una "dimensión" mucho más limitada a lo conocido más tarde (empleos para sus amantes, alquileres de apartamentos, prostitutas y demás).

El caso Salazar se une ahora y refuerza la sospecha de que sigue imperando en el PSOE el amiguismo o el examiguismo. Porque en julio de 2025 Sánchez fue "sorprendido" -Salazar pasó gran parte de su tiempo en La Moncloa trabajando para Sánchez-pero cuando tenía la oportunidad para defender con hechos a las denunciantes de Salazar, esas denuncias elevadas con la esperanza de que se le exigirían responsabilidades "desaparecieron".

En otros términos: una vez pasada la tormenta mediática de julio, borrón y cuenta nueva. En ese contexto, Pilar Alegría, quien ya defendiera a Salazar en julio, se citó con él. Seguía teniendo influencia hasta que una nueva tormenta mediática sobre la escandalosa evaporación de las denuncias escritas -que no de las víctimas- ha llevado al propio Sánchez a entonar su mea culpa.