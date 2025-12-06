Anuncio
Azcón convocará elecciones en Aragón si no logra el apoyo de Vox para los Presupuestos la próxima semana
El presidente autonómico insiste en "la responsabilidad" de las fuerzas políticas y tacha de "fundamental" conocer en los próximos días "qué partidos quieren aprobar y cuáles quieren bloquear"
Sergio H. Valgañón
Aragón sabrá si va a elecciones anticipadas en los próximos días. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido este sábado la ronda de contactos que iniciará el próximo martes con las fuerzas política representadas en las Cortes, pero ha avanzado que si no consigue los apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos de 2026 convocará las elecciones en la comunidad poco después. Todo depende de Vox, que no facilitará un acuerdo por las cuentas, y los aragoneses serán llamados a las urnas en los próximos meses, incluso febrero o marzo del cercano 2026. Azcón sigue llamando a "la responsabilidad" del resto de fuerzas políticas para aprobar "un Presupuesto histórico", pero reconoce su debilidad parlamentaria y su minoría: "Si no hay cuentas, hay elecciones".
El presidente aragonés ha atendido a los medios de comunicación antes del homenaje a la Constitución, que se celebra este sábado en el Congreso de los Diputados. "Lo que vamos a hacer es hablar esta semana y es un tiempo más que prudencial para ver qué partidos quieren aprobar los presupuestos y qué partidos pretenden bloquear", ha analizado Azcón sobre la ronda de contactos con otras formaciones. El líder del PP en Aragón ha insistido en que "confía" en sacar adelante las cuentas y ha pedido "no prejuzgar" cómo se llega a este diálogo con las otras fuerzas poíticas: "El tiempo es importante y lo fundamental es saber si hay posibilidad".
Esa posibilidad pasa por el sí de Vox a Azcón, un escenario prácticamente imposible en estos momentos. Las dos derechas llevan con las relaciones rotas en Aragón desde hace varias semanas, por lo que el socio potencial del PP no pretende aprobar los Presupuestos. La ronda de contactos, que se celebra el próximo martes y miércoles, finalizará sin apoyos para la DGA y desde ese momento Azcón estaría dispuesto a convocar las elecciones. El techo de gasto y los Presupuestos finalmente ni irían al Parlamento autonómico.
Azcón ha destacado que este 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, debe ser "un día de celebración" y ha criticado la ausencia de algunos partidos independentistas en el acto del Congreso: "Los que hoy no están quieren destruir nuestro régimen democrático y acabar con la Constitución". Preguntado por Vox, que tampoco participará en el homenaje a la Carta Magna, Azcón ha variado su discurso y ha dicho que "todos los partidos deberían estar, incluido Vox".
